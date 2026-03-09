Fiat si conferma leader di mercato in Brasile, Strada surclassa la concorrenza

Con 39.641 veicoli venduti a febbraio, Fiat continua a guidare il mercato in Brasile con una quota di mercato del 22,4% nel mese, un risultato che rappresenta una crescita del 15,7% in termini di volumi e un aumento di 1,35 punti percentuali della quota di mercato rispetto al mese precedente. Il marchio si è inoltre distinto posizionando tre modelli tra i quattro più venduti nel Paese: Strada al 1° posto; Mobi al 3° e Argo al 4°.

Advertisement

Quota di mercato del 22,4% in Brasile a febbraio 2026 per Fiat e leadership rafforzata

La Strada, il veicolo più venduto in Brasile negli ultimi cinque anni e leader delle vendite in Sud America nel 2025, ha immatricolato 11.190 unità a febbraio, raggiungendo una quota di mercato del 6,3%. Con 6.560 unità vendute, Fiat Mobi si è classificata al terzo posto, guidando il segmento A-Hatch. Al quarto posto si è classificata la Argo, con 6.478 unità vendute.

Nel segmento dei pick-up, oltre allo Strada, si è distinto anche il Toro, leader della categoria C-pick-up con 3.941 unità vendute. Tra i veicoli commerciali, Fiat è leader con il Fiorino nella categoria B-Van con 1.821 unità vendute e con lo Scudo nella categoria D-Van, con un totale di 364 immatricolazioni.

Advertisement

“Il mercato è diventato sempre più competitivo e guidare il segmento posizionando tre modelli tra i quattro più venduti del mese nel Paese rafforza la forza del nostro marchio e dimostra che offriamo prodotti che soddisfano realmente le esigenze dei consumatori brasiliani nella loro vita quotidiana, con innovazione, sicurezza ed efficienza. Questo risultato è il frutto del lavoro integrato di tutto il nostro team, della rete di concessionari e della fiducia dei nostri clienti”, afferma Federico Battaglia, Responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Fiat guida il mercato anche da inizio anno con 73.903 veicoli venduti, mostrando una crescita superiore alla media del mercato, superiore del 3,1% rispetto ai volumi registrati dal marchio nello stesso periodo dell’anno precedente. La Strada si conferma il veicolo più venduto del periodo, con 21.731 unità vendute, oltre 8.500 unità in più rispetto al secondo veicolo classificato (64,4% in più).

Advertisement

Grazie a risultati solidi, Fiat è leader nelle vendite totali dell’anno e si distingue tra i veicoli commerciali leggeri, considerando pick-up e furgoni, con 34.920 unità vendute e una quota di mercato del 46,69%, con una robusta crescita di 6,18 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Analizzando i risultati per segmento, Fiat è leader tra i pick-up (30.633 unità vendute e una quota di mercato del 48,17%), i furgoni (4.287 unità vendute e una quota di mercato del 38,37%) e le berline (21.754 unità vendute e una quota di mercato del 27,43%).