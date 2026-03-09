Nuove Alfa Romeo Tonale, Stelvio e Giulia: ecco quale tra le tre sarà più sorprendente

Nei prossimi anni la gamma di Alfa Romeo accoglierà le nuove Alfa Romeo Tonale, Stelvio e Giulia. Il loro arrivo non avverrà tanto presto. Si parla per la prima di fine 2027 per le altre due del 2028. Ovviamente non escludiamo che tali date possano essere modificate ulteriormente con il nuovo piano strategico di Stellantis che il CEO Antonio Filosa comunicherà il prossimo 21 maggio.

Ecco chi secondo noi potrebbe sorprendere più di tutti tra le nuove Alfa Romeo Tonale, Stelvio e Giulia

Le nuove Alfa Romeo Tonale, Stelvio e Giulia rispetto ad oggi subiranno importanti aggiornamenti con l’arrivo delle prossime generazioni. Tutte e tre cambieranno piattaforma, gamma di motori e stile. Al momento si sa poco su quelli che saranno i cambiamenti. Quella tra le tre che sembrava infatti più avanti nello sviluppo era la Stelvio, il cui progetto però è stato fermato e molto probabilmente sarà ripensato in maniera più ampia di quanto si poteva inizialmente pensare. Dunque al momento su tutti e tre questi modelli c’è grande incertezza.

A nostro avviso però se dovessimo scommettere quale tra le nuove Alfa Romeo Tonale, Stelvio e Giulia cambierà di più rispetto all’attuale generazione diremmo la nuova Tonale. Infatti di questa vettura sappiamo che sarà prodotta su piattaforma STLA Medium e sarà molto più grande del modello attuale. Si parla di una lunghezza tra i 4,60 e i 4,65 metri contro gli attuali 4,52. Anche lo stile dovrebbe cambiare moltissimo. Si cercherà di dare a questo modello un design molto più sportivo e aerodinamico quasi da SUV coupè.

La nuova Alfa Romeo Tonale avrà novità importanti rispetto al modello attuale. Innanzi tutto per la prima volta ci saranno versioni elettriche al 100 per cento. Infine a differenza dell’attuale generazione sarà prevista quasi sicuramente una versione top di gamma Quadrifoglio che per molti è stata la vera lacuna dell’attuale gamma. Questa vettura, che potrebbe anche cambiare nome, sarà importante in quanto debuttando circa 6 mesi prima delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia ci fornirà alcune interessanti anticipazioni su quella che sarà l’evoluzione estetica delle future auto che faranno parte della gamma della casa automobilistica del biscione.

Ovviamente tanti cambiamenti sono previsti anche per le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che adotteranno una nuova piattaforma e uno stile più aerodinamico. Si parla di coda tronca per entrambe e di una gamma di motori più variegata del previsto.