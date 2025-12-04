Stellantis, Ford e GM soddisfatte dai nuovi standard di Trump che allungano la vita ai motori a benzina

Stellantis, Ford e General Motors possono esultare. Mercoledì il presidente Donald Trump ha presentato un piano per “reimpostare” gli standard di risparmio di carburante, un’azione che, a suo dire, consentirebbe all’industria automobilistica statunitense di produrre auto migliori e più accessibili per le famiglie americane. Mercoledì pomeriggio, insieme al presidente nello Studio Ovale per l’annuncio, c’erano diversi rappresentanti dell’industria automobilistica, tra cui il presidente della Ford Jim Farley e il CEO di Stellantis Antonio Filosa.

Secondo quanto riportato da Reuters, la nuova proposta sul risparmio di carburante prevede di ridurre la media richiesta per le flotte aziendali a 34,5 mpg entro il 2031, molto al di sotto del precedente standard di 50,4 mpg fissato dall’amministrazione precedente. La NHTSA sostiene che questa revisione potrebbe abbassare il costo iniziale dei veicoli di circa 900 dollari per unità, ma ammette anche che comporterebbe un aumento complessivo del consumo di carburante negli Stati Uniti. Per le case automobilistiche, in particolare i grandi produttori come GM, Ford e Stellantis, la proposta rappresenta un sollievo, considerando le difficoltà incontrate nel rispettare i più stringenti standard di efficienza energetica introdotti dall’amministrazione Biden.

“Stiamo ufficialmente eliminando gli standard CAFE (Corporate Average Fuel Economy) di Joe Biden, ridicolmente gravosi e orribili, in realtà, che impongono costose restrizioni e ogni sorta di problema, creando ogni sorta di problema alle case automobilistiche”, ha detto Trump. “E non stiamo parlando solo di qui, stiamo parlando anche di fuori del nostro Paese”. “Stiamo proteggendo i nostri lavoratori dell’auto e stiamo rendendo più facile per ogni famiglia permettersi auto di alta qualità”, ha detto Trump. “Abbiamo perso il 52% delle nostre case automobilistiche. Un grande beneficiario è lo stato del Michigan, ma la Carolina del Sud e persino stati che non hanno fatto molto con l’automobile stanno riaprendo stabilimenti”.

Anche Antonio Filosa, CEO di Stellantis, ha parlato di come la riduzione degli standard CAFE rappresenti una vittoria per le richieste del pubblico. “È un grande giorno per noi di Stellantis”, ha detto. “Abbiamo deciso di investire in Jeep, Ram, Dodge e Chrysler. 13 miliardi di dollari nei prossimi 40 anni, aumentando la produzione del 50%, immettendo sul mercato cinque nuovi veicoli e creando 5.000 posti di lavoro aggiuntivi. Questo perché crediamo in ciò che vedete qui. C’è personale e tutto ciò che il vostro team sta facendo in questo Paese”.

Per l’annuncio, Trump è stato raggiunto alla Casa Bianca dai dirigenti dei “Big Three” di Detroit: il CEO di Stellantis Antonio Filosa, il CEO della Ford Motor Company Jim Farley e John Urbanic, direttore esecutivo dello stabilimento di assemblaggio Orion della General Motors nel Michigan.