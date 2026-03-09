SUV Citroën C5 Aircross protagonista alle Strade Bianche e alla Tirreno-Adriatico

Oggi la nuova Citroën C5 Aircross è entrata in azione, insieme ai protagonisti del giro ciclistico Tirreno-Adriatico, come auto ufficiale di RCS Sport. In compagnia degli atleti, la vettura francese sta affrontando i sentieri della Corsa dei due Mari, che porterà i protagonisti da Lido di Camaiore a San Benedetto del Tronto, dove è previsto l’arrivo nella giornata di domenica 15 marzo. Un tragitto di quasi 1.166 chilometri, diluiti in sette giorni, che sancisce il secondo atto “operativo” dell’accordo siglato dal “double chevron” con la sports & media company del Gruppo Cairo-RCS Media.

Il debutto della partnership è avvenuto invece lo scorso weekend, alle Strade Bianche, sfida toscana che si è snodata lungo i suggestivi sterrati delle colline senesi. Parliamo di una delle classiche più spettacolari del calendario ciclistico. Qui il SUV d’oltralpe ha composto, con diversi esemplari, la flotta che ha accompagnato i membri dello staff e della direzione corsa, oltre al personale tecnico, lungo il percorso, senza patire per nulla i tratti sterrati che rendono unico questo appuntamento agonistico.

La Citroën C5 Aircross è ora impegnata in un nuovo atto del grande ciclismo internazionale. Stiamo parlando della già citata Tirreno-Adriatico, altro banco di prova della collaborazione fra il “double chevron” ed RCS Sport, che vedrà il marchio francese protagonista per tutta la stagione 2026, con il ruolo di auto ufficiale, anche del Giro d’Italia, punta di diamante delle competizioni ciclistiche organizzate dal noto gruppo mediatico.

Il SUV transalpino sta svolgendo al meglio il suo compito di “unità operativa mobile”, capace di garantire benessere a bordo e affidabilità durante le lunghe giornate di gara. Si profila una sua presenza capillare nella stagione ciclistica del Belpaese, con diverse grandi classiche interessate dal suo supporto logistico. Parlare di una parentesi che si inserisce felicemente nello spirito del brand è un fatto ovvio. Citroën C5 Aircross ha onorato al meglio la sua missione alle Terre Bianche, si sta ripetendo alla Tirreno-Adriatico e continuerà a farlo, a testa alta, nell’arco della stagione a due ruote di RCS Sport.

