Stellantis consolida la sua leadership nel mercato brasiliano a febbraio 2026

Stellantis ha chiuso febbraio riaffermando la sua leadership nel mercato brasiliano delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri. L’azienda ha superato le 53.000 unità vendute nel mese, raggiungendo una quota del 30,2% del mercato nazionale. Nei dati cumulati per il 2026, l’azienda ha già superato le 103.000 unità immatricolate e mantiene una quota di mercato del 30,4% nel Paese.

Tra i singoli marchi di Stellantis, Fiat si conferma il marchio leader nel mercato brasiliano, con quasi 40.000 unità immatricolate a febbraio e una quota di mercato del 22,4%, in aumento di 1,4 punti percentuali rispetto al mese precedente, la migliore performance del marchio in termini di quota di mercato negli ultimi 12 mesi.

Questa leadership si riflette anche nella classifica nazionale. Fiat conta tre modelli tra i quattro veicoli più venduti nel Paese: Strada al primo posto, con 11.190 immatricolazioni; Mobi al terzo posto, con 6.560 unità; e Argo al quarto posto, con 6.478 unità vendute. Nel segmento dei pick-up di medie dimensioni, il pick-up Toro è in testa con una quota di mercato del 49,3% a febbraio, con un aumento di 3,2 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2025.

Dall’inizio dell’anno, Fiat ha venduto 73.900 unità, detenendo una quota di mercato del 21,7% e mantenendo la leadership della Strada nel mercato brasiliano nel 2026, con 21.731 unità vendute nei primi due mesi dell’anno.

Jeep è leader tra i SUV di medie dimensioni, Ram avanza nei pick-up intermedi e Leapmotor continua la sua espansione. La Jeep Compass ha mantenuto la sua leadership tra i SUV di medie dimensioni a febbraio, con 4.100 immatricolazioni e una quota di segmento del 21,5%, e si conferma al primo posto nella classifica annuale della categoria, con un totale di 8.671 unità vendute e una quota di mercato del 22,7%. Il modello si conferma inoltre tra i 10 veicoli più venduti in Brasile nei primi due mesi del 2026.

Un altro punto di forza del periodo è stata la Jeep Commander, che ha registrato una crescita delle vendite del 18% rispetto allo stesso periodo del 2025, rafforzando la competitività del marchio nel segmento dei SUV di grandi dimensioni.

Sempre a proposito di Stellantis, Rampage ha registrato il suo miglior inizio d’anno, con oltre 4.000 unità vendute tra gennaio e febbraio, un volume superiore del 17% rispetto allo stesso periodo del 2025. Tra i pick-up di medie dimensioni, il modello ha raggiunto una quota di segmento del 24,3%, con una crescita di 2,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, rafforzando la competitività del marchio Ram nella categoria. Leapmotor continua a rafforzare la sua presenza in Brasile e prosegue nell’espansione della sua rete di concessionari, ampliando l’offerta di soluzioni di mobilità elettrificata nel Paese.

Stellantis si conferma punto di riferimento nel segmento dei veicoli commerciali leggeri (LCV), con una quota di mercato del 54,9% a febbraio, in crescita di 7,2 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno, l’azienda ha ampliato la propria leadership, raggiungendo una quota di mercato del 53,2%, in crescita di 6,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra i modelli di punta del segmento, Fiat Toro e Rampage hanno occupato la prima e la seconda posizione tra i pick-up intermedi (C-Pickup) nel mese, rafforzando la forza del gruppo in questa categoria strategica.

Nel segmento dei furgoni, Peugeot e Citroën si sono distinte. I modelli Citroën Jumpy e Jumper hanno registrato complessivamente un aumento del 37% delle immatricolazioni rispetto a gennaio. Il Peugeot Expert ha raggiunto una quota di mercato dell’11,5% tra i furgoni di medie dimensioni (D Van), consolidando la presenza del marchio nella categoria. Con una forte presenza nel segmento dei pick-up e dei furgoni, Stellantis mantiene la sua leadership nel segmento dei veicoli commerciali leggeri nel Paese, supportata da un portafoglio diversificato e competitivo.

Stellantis mantiene inoltre la sua leadership nel mercato sudamericano delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri. A febbraio, l’azienda ha immatricolato quasi 70.000 veicoli nella regione, raggiungendo una quota di mercato superiore al 21%. Entro il 2026, ha già venduto oltre 143.000 unità, pari a una quota del 21,5% del mercato sudamericano.