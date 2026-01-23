Leapmotor brilla al Salone dell’auto di Bruxelles con il suo veicolo elettrico ibrido Range Extender

Leapmotor ha concluso con successo la sua partecipazione al Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026, evento che ha registrato 349.775 visitatori, +13,8% rispetto all’anno precedente. Il marchio ha sfruttato l’occasione per rafforzare la propria presenza in Europa, presentando nuovi modelli e tecnologie chiave, confermando la strategia di espansione sul continente. La gamma della casa cinese comprende sia veicoli elettrici a batteria (BEV) sia ibridi con range extender, offrendo soluzioni pratiche e orientate all’utente, pensate per la mobilità quotidiana.

A Bruxelles 2026, Leapmotor ha presentato in anteprima europea il B03X

Tra le novità spicca l’anteprima europea del Leapmotor B03X, un modello che rappresenta l’approccio del brand all’elettrificazione avanzata, al design intelligente e alla mobilità accessibile. La presentazione del B03X segna un passo cruciale per portare in Europa veicoli di ultima generazione, unendo tecnologia, sostenibilità e funzionalità pensate per le esigenze dei clienti moderni.

Un altro momento clou della presenza di Leapmotor al salone è stata la prima presentazione ufficiale degli interni della B05, caratterizzati da una filosofia di design di nuova generazione incentrata sull’utente, incentrata su comfort, integrazione digitale e materiali di alta qualità. La presentazione degli interni riafferma l’impegno di Leapmotor nell’offrire un’esperienza di guida di alto livello.

Leapmotor ha lanciato la B10 Hybrid EV, dotata della tecnologia intelligente Range Extender del marchio. Questo modello offre ai clienti la raffinatezza della guida elettrica con la flessibilità dell’autonomia estesa: una soluzione progettata per diverse abitudini di guida e la variabilità delle infrastrutture nei mercati globali.

Leapmotor presenta un nuovo concetto di veicolo ibrido, completamente elettrico ma dotato di un range extender compatto che interviene solo quando necessario. In questo sistema, le ruote sono sempre mosse dal motore elettrico, mentre il generatore di autonomia aggiuntiva non è mai collegato meccanicamente alle ruote. La sua funzione è esclusivamente quella di produrre elettricità per ricaricare la batteria durante la guida, garantendo così autonomia estesa senza compromettere l’efficienza o l’esperienza di guida elettrica pura. Questo approccio combina sostenibilità, praticità e libertà dai limiti tradizionali dei veicoli elettrici.

Questo design garantisce una sensazione di guida elettrica pura e costante, consentendo al contempo di percorrere distanze maggiori, ben oltre i limiti della sola batteria. Per i clienti, i vantaggi sono evidenti: funzionamento fluido e silenzioso, simile a quello dei veicoli elettrici, coppia istantanea e accelerazione fluida senza cambi di marcia e gestione automatica dell’energia, senza necessità di intervento da parte del conducente.

Leapmotor definisce questa architettura come un veicolo elettrico ibrido: un veicolo che ricava energia sia dall’elettricità che dal carburante, ma che si comporta in modo del tutto simile a un veicolo elettrico su strada.

La differenza tra la soluzione di Leapmotor e la tecnologia ibrida tradizionale risiede nel modo in cui viene erogata la propulsione. Nei veicoli ibridi convenzionali (HEV), il motore aziona spesso direttamente le ruote, il motore elettrico svolge un ruolo di supporto o limitato e l’esperienza di guida resta strettamente legata al funzionamento del motore. Al contrario, il motore elettrico della Leapmotor Hybrid EV è l’unica fonte di propulsione; ciò significa che il motore non aziona mai le ruote e la guida rimane sempre elettrica.

Ciò si traduce in una raffinatezza superiore, una rumorosità ridotta e un’efficienza del motore ottimizzata, poiché il range extender funziona solo in condizioni ideali. Un’esperienza di guida che rimane più vicina a quella di un veicolo elettrico puro, soprattutto in ambienti urbani.

Leapmotor sviluppa veicoli elettrici ibridi insieme ai modelli a batteria per rispondere alle diverse esigenze dei clienti e alla variabile disponibilità delle infrastrutture di ricarica. Il sistema Hybrid EV offre guida elettrica quotidiana e autonomia estesa grazie al Range Extender, che genera energia senza fornire propulsione, garantendo un’esperienza simile a quella di un veicolo totalmente elettrico. Rispetto ai tradizionali PHEV, la trasmissione è semplificata, eliminando complessità meccaniche e rendendo la guida più prevedibile e affidabile. Leapmotor punta così a un’elettrificazione pratica e centrata sull’utente, permettendo a più persone di accedere alla mobilità elettrica senza compromessi.