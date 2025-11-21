Leapmotor B03X: un nuovo punto di riferimento per il segmento delle compatte globali

Leapmotor presenta oggi l’ A10 ( nome B03X a livello globale al di fuori della Cina), il primo modello sviluppato sulla sua nuovissima piattaforma globale A, in un evento di anteprima dedicato a Guangzhou. Posizionato come un “SUV premium intelligente a lungo raggio”, compatto e versatile, l’A10 – B03X è progettato per risolvere i tre dilemmi del settore: che premium debba significare costoso, che le auto piccole debbano essere low-tech e che le dimensioni compatte debbano sacrificare lo spazio. Integrando l’ultima architettura di Leapmotor, B03X offre intelligenza di livello ammiraglia, la migliore autonomia EV del segmento, spazio flessibile e qualità globale, ridefinendo il concetto di SUV compatto.

Advertisement

Leapmotor B03X offre intelligenza di livello ammiraglia, la migliore autonomia EV del segmento, spazio flessibile e qualità globale

Leapmotor B03X introduce un’architettura EV appositamente progettata con uno spazio interno eccezionale. Oltre 4.200 mm di lunghezza, 1.800 mm di larghezza e 1.600 mm di altezza, con un passo superiore a 2.600 mm, coniugano il look da vero SUV con l’agilità adatta alla città.

Basata sulla più recente architettura LEAP, la B03X offre un sistema di assistenza alla guida avanzato door-to-door, un abitacolo basato sull’intelligenza artificiale e aggiornamenti OTA completi per l’intero ciclo di vita del veicolo. Le prestazioni sono altrettanto impressionanti, con un’autonomia CLTC fino a 500 km grazie a una batteria LFP ad altissima densità. Il design esterno presenta sei colori globali, cerchi in lega sportivi da 18 pollici, maniglie delle portiere semi-nascoste, un tetto sospeso e un’emozionante firma luminosa “smile” per un riconoscimento immediato.

Advertisement

Leapmotor B03X si rivolge a clienti razionali, alla ricerca di un secondo veicolo conveniente ma di qualità per gli spostamenti quotidiani, nonché a chi acquista per la prima volta un veicolo elettrico e desidera passare da un’auto compatta con motore a combustione interna (ICE) a un’auto senza compromettere la sicurezza, lo spazio o la tecnologia intelligente.