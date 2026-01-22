Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia 2028: quale strategia userà il biscione per aumentare le vendite?

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sono state di recente al centro delle discussione in quanto dal Salonme di Bruxelles 2026 il CEO di Alfa Romeo Santo Ficili ha confermato che il loro arrivo non si verificherà prima del 2028. Questo ovviamente ha creato qualche polemica e qualche malcontento tra coloro che speravano di poter mettere le mani sui due modelli molto prima. Purtroppo però si dovrà aspettare ancora. Come sappiamo le attuali Giulia e Stelvio sono due auto che sono state molto apprezzate dal pubblico e dalla critica come confermano i tanti premi ricevuti nel corso della loro lunga carriera alcuni attribuiti dagli addetti ai lavori altri direttamente dagli automobilisti.

Come fare per aumentare le vendite con le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia?

Nonostante ciò per entrambe le auto il vero tallone d’achille sono state le vendite. Infatti entrambe non hanno mai raggiunto i livelli che erano stati previsti dalla vecchia dirigenza di Fiat Chrysler ed in primis dal compianto ex CEO Sergio Marchionne. Quello che quindi in tanti si domandano in questi giorni è quali saranno le future strategie con le quali il marchio spera di aumentare le vendite delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia rispetto alle attuali versioni che su questo fronte non hanno mai brillato. Di certo non si potrà usare come leva il prezzo. Infatti si prevede che questi nella migliore delle ipotesi rimarranno gli stessi di adesso ma sembra assai più probabile possano addirittura aumentare specie per le versioni elettriche e le top di gamma.

Si dovrà dunque per forza di cose puntare sui contenuti alzando e non di poco il livello qualitativo complessivo in maniera da giustificare il prezzo e rendere le due auto appetibili per davvero nel segmento premium del mercato auto quanto meno europeo. Questo in attesa di capire se il brand avrà ancora futuro in America dopo le ultime voci circolate dal Salone di Detroit dove la stampa americana dopo aver parlato con Filosa ha ipotizzato il possibile addio di Alfa Romeo al pari di Fiat dal mercato ato statunitense.

Di certo le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio faranno un notevole upgrade dal punto di vista della tecnologia rispetto alle attuali generazioni vantando sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza non paragonabili a quelli attuali. Questo insieme alla migliorata qualità dovrebbero essere i punti di forza delle nuove generazioni ma ovviamente ciò potrebbe anche non bastare. Le due vetture dovranno anche piacere esteticamente ed ecco allora che il rinvio potrebbe essere mosso anche da motivi di design. La nuova dirigenza potrebbe aver deciso di modificare lo stile delle due future generazioni per renderle ancora più appetibili e accattivanti convincendo anche gli alfisti più difficili.

Poi ovviamente sarà anche importante avere una gamma di motori all’altezza della situazione. Come vi abbiamo detto in più occasioni le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia non saranno solo elettriche come sembrava inizialmente ma ci saranno anche versioni ibride. Mancheranno purtroppo i motori a benzina e i diesel ma quello non dipende dalle scelte del biscione ma dalle leggi che in Europa da quel punto di vista sono sempre più restrittive.

Elettrico o non elettrico quello che sarà fondamentale a nostro avviso sarà garantire il piacere di guida che da sempre contraddistingue le auto del biscione e delizia chi si mette alla loro guida. Una cosa che si è un pò persa con le ultime novità della gamma ma che tutti speriamo di poter recuperare con queste due attese auto. Infine una mano potrebbe dare la possibilità per quanto concerne Giulia di avere in gamma anche altri tipi di carrozzeria come una Sport Wagon ma sappiamo che questa ipotesi è assai improbabile al momento.