Nuova Fiat Strada: con questo design potrebbe fare bene anche in Europa

Nuova Fiat Strada è uno dei modelli previsti nei futuri piano della casa torinese così come annunciato anche di recente dall’amministratore delegato del marchio a livello globale Olivier Francois. A differenza del modello attuale, venduto solo in Sud America, la futura generazione dovrebbe essere un modello globale commercializzato in tutto il mondo, Europa compresa.

Con uno stile come quello di questo render nuova Fiat Strada avrebbe le carte in regola anche in Europa

Anche la nuova Fiat Strada farà parte della famiglia Panda che è nata con la Grande Panda e continuerà nel 2026 con la Panda Fastback e la Giga Panda. A seguire arriveranno anche la Panda pickcup o nuova strada, la Pandina e una Panda Van. Il debutto del pickup potrebbe avvenire entro la fine del 2027 anche se forse da questo punto di vista è meglio aspettare cosa dirà Antonio Filosa a metà anno con il nuovo piano industriale di Stellantis.

Nel frattempo il creatore digitale e designer indipendente Kleber Silva ha realizzato un render in cui ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova Fiat Strada nei prossimi anni basandosi sulle ultime novità di Fiat a cominciare da un modello che ancora deve uscire ma che già è stato immortalato in numerose foto spia e cioè la nuova Fiat Panda Fastback. Su questo modello abbiamo ormai le idee chiare e dunque l’autore di questo render ha pensato bene di ipotizzare come sarebbe una versione pickup che poi dovrebbe essere appunto proprio la nuova Strada.

Advertisement

Come possiamo notare la parte anteriore è molto simile a quella della Grande Panda e della stessa Panda Fastback almeno da quanto si è capito dalle foto spia. Questa del resto non è una sorpresa dato che è stato detto chiaramente che gli elementi di design che hanno debuttato con la Grande Panda li ritroveremo anche se magari leggermente reinterpretati anche nella futura produzione di Fiat compresa anche la nuova Fiat Strada o come si chiamerà il modello che sarà commercializzato su piattaforma smart car anche in Europa.

Nella parte posteriore invece notiamo la presenza del tipico cassone da pickup impreziosito con gli stessi fari a led tipici ormai della nuova famiglia Panda. Kleber Silva ha pure realizzato un video render in cui mostra come appare questo modello in movimento. Sicuramente un’ipotesi ben riuscita che crediamo possa essere abbastanza vicina al modello definitivo. Con uno stile così pensiamo che possa davvero fare bene anche qui da noi.