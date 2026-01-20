Nuova Alfa Romeo Brera: nuova ipotesi di design dal mondo virtuale

Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato una interessante ipotesi di una nuova Alfa Romeo Brera immaginata come una moderna Gran Turismo. Oggi vi vogliamo mostrare una nuova ipotesi di design, che il suo stesso autore, il creatore digitale e designer Bruno Callegarin, ha definito una sorta di concept digitale o studio di design che immagina in una veste completamente diversa dal precedente render di cui vi abbiamo appena parlato la famosa vettura della casa automobilistica del biscione.

Ecco una nuova ipotesi di design sul una futura, ipotetica, nuova Alfa Romeo Brera

Nell’immagine che vi mostriamo in questo nostro articolo, si vede una nuova Alfa Romeo Brera immaginata come una sportiva coupé Alfa Romeo dal design molto moderno e aggressivo. La carrozzeria è rosso scuro metallizzato, con superfici tese e scolpite. Il frontale è dominato dal classico scudetto Alfa Romeo, affiancato da fari sottili a LED dal taglio deciso, che conferiscono uno sguardo affilato e tecnologico. Il cofano è lungo e muscoloso, mentre i passaruota pronunciati ospitano cerchi di grande diametro dal disegno sportivo.

Di profilo, l’auto mostra una linea da coupé compatta, con tetto spiovente, fiancate pulite e dettagli aerodinamici marcati nella parte bassa. Al posteriore spiccano fanali orizzontali molto sottili, un estrattore pronunciato e un’impostazione larga e bassa che enfatizza la sportività. Come detto si tratta di un render di una possibile nuova Alfa Romeo Brera, una reinterpretazione moderna e futuristica dello storico modello. Il progetto è stato pubblicato sui social dal creatore digitale Bruno Callegarin, noto per le sue reinterpretazioni realistiche e di grande impatto dei modelli Alfa Romeo. Come sempre accade in questi casi questo concept render fa discutere e sta ricevendo molti apprezzamenti.

Di una nuova Alfa Romeo Brera si era effettivamente parlato negli scorsi anni anche se probabilmente per un modello abbastanza diverso da quello mostrato in questo render. Qualcuno ipotizza che un nome simile possa essere utilizzato per quel famoso modello che si andrebbe a collocare tra Alfa Romeo Junior e la futura erede di Tonale nella gamma del biscione che secondo alcuni potrebbe essere un mix tra una berlina e un crossover. Ma al momento sono solo voci.