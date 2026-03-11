Dodge aggiunge la nuova vernice Sub-Zero alla gamma Charger

Dodge offre ancora più carattere e personalizzazione per la Dodge Charger 2026 con il debutto della nuova tinta esterna Sub-Zero, disponibile per l’intera gamma Charger. La nuova tinta Sub-Zero prosegue l’impegno di Dodge nell’ampliare la personalizzazione della rinnovata gamma Charger. Sub-Zero è una tinta unita blu-grigio con due personalità: profonda e delicata nella tonalità, ma brillante con una tonalità blu fredda alla luce diretta del sole. La nuova opzione di colore si unisce alle doppie strisce con logo Fratzog, recentemente lanciate, e alla grafica del cofano Satin Black, offrendo ai proprietari nuovi modi per personalizzare l’aspetto della loro Charger esattamente come desiderano.

Nuovo colore esterno Sub-Zero ora disponibile per i modelli Dodge Charger 2026

“Il lancio di opzioni di personalizzazione continua per la gioia della confraternita. Una vernice ghiacciata da abbinare alla loro muscle car a trazione integrale con motore a combustione interna”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge. “Sub-Zero è la prossima opzione disponibile per l’intera gamma Charger, dalla Charger R/T con motore SIXPACK da 420 cavalli e la Scat Pack con motore SIXPACK da 550 cavalli alla Charger Daytona Scat Pack da 670 cavalli .”

La gamma di modelli Dodge Charger 2026 include 10 colori per gli esterni, tra cui il nuovo Sub-Zero insieme ad After Dark, Bludicrous, Destroyer Grey, Diamond Black, Green Machine, Peel Out, Redeye, Triple Nickel e White Knuckle.

Sub-Zero si aggiunge alla crescente gamma di possibilità di personalizzazione offerte per la Dodge Charger, confermando la volontà del marchio di rendere ogni modello sempre più distintivo. Tra le soluzioni disponibili figurano le doppie strisce Fratzog con motivo ripetuto del logo e dettagli decorativi rossi, la grafica nera satinata sul cofano per le versioni SIXPACK, il cofano verniciato in nero lucido per la Charger Daytona Scat Pack e diversi accessori Mopar, comprese grafiche laterali e altri elementi dedicati.

Il nuovo colore Sub-Zero è già ordinabile al prezzo consigliato di 795 dollari. Nel frattempo, la gamma Charger continua ad ampliarsi e sta raccogliendo entusiasmo e importanti riconoscimenti da parte del settore. Tra i premi ottenuti figurano il titolo di North American Car of the Year 2026, quello di Auto dell’anno per il Detroit Free Press, Veicolo dell’anno 2025 secondo il Detroit News e Auto dell’anno negli Stati Uniti per TopGear.com.