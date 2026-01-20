Nuova Alfa Romeo Tonale: la futura generazione del SUV farà ricredere anche l’Arma dei Carabinieri?

Nuova Alfa Romeo Tonale dovrebbe arrivare tra fine 2027 e l’inizio del 2028 con la produzione prevista a Melfi su piattaforma STLA Medium. Questo almeno dicevano i soliti bene informati fino a poco tempo fa, anche se qualcosa potrebbe essere cambiato con il nuovo piano di Stellantis che Antonio Filosa rivelerà intorno alla metà del 2026. Per il momento della nuova Tonale o comunque della sua erede, visto che potrebbe anche avere un nome diverso, sappiamo solo che sarà molto diversa come stile e che avrà dimensioni maggiori. Si parla di oltre 4,6 metri di lunghezza. Quello che tutti ci auguriamo è che la vettura migliori sotto tutti i punti di vista rispetto al modello attuale.

Speriamo che la nuova Alfa Romeo Tonale migliori e non di poco tenuta di strada e stabilità anche ad altissime velocità

Ricordiamo che lo scorso anno una polemica era scoppiata tra il sindacato dei carabinieri Unarma e Alfa Romeo con la prima che aveva mosso qualche critica alle unità di Alfa Romeo Tonale messe a disposizione dei carabinieri. Secondo Unarma, il problema principale della Tonale assegnata all’Arma era la scarsa tenuta di strada e stabilità ad alte velocità e su fondi sconnessi, cosa che a loro dire la rendeva inadeguata per i servizi di pattugliamento e inseguimento, con rischi per la sicurezza degli agenti e degli altri utenti della strada, portando il sindacato a denunciare il veicolo come potenzialmente pericoloso e non idoneo. Su questo abbiamo anche intervistato il segretario del sindacato che ci aveva fornito alcune precisazioni.

Si spera dunque che la nuova Alfa Romeo Tonale sia una vettura dalle prestazioni migliori anche per chi di questo modello fa un uso che va al di là dell’ordinaria amministrazione come le forze dell’ordine che spesso sono protagoniste di inseguimenti o di corse ad alta velocità. La nuova Tonale si dice che sarà ancora più sportiva e più vicina al vero DNA del marchio. Già un passo avanti per la veritò è stato fatto con il restyling del modello attuale ma ovviamente speriamo che con la futura generazione si faccia qualcosa in più e che la differenza sotto tutti i punti di vista sia ancora più marcata ovviamente in positivo.