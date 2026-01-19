Nuova Alfa Romeo Brera immaginata come una moderna ed elegante Gran Turismo

Di una nuova Alfa Romeo Brera si parla spesso e volentieri. Del resto questa auto viene spesso ricordata come una delle interpretazioni stilistiche più sensuali e riuscite della storia recente del Biscione. Per molti appassionati è un modello sottovalutato, se non addirittura dimenticato, nonostante rappresenti una delle coupé più affascinanti prodotte nel nuovo millennio, almeno dal punto di vista del design.

Da Instagram una curiosa e intrigante ipotesi sul design di una nuova Alfa Romeo Brera

Prodotta tra il 2005 e il 2010, Alfa Romeo Brera ha festeggiato da poco i vent’anni dalla sua presentazione e continua a dimostrare una sorprendente capacità di invecchiare con eleganza. Coupé 2+2 dal carattere profondamente italiano, sta acquisendo nel tempo un crescente interesse collezionistico. Firmata da Giorgetto Giugiaro per Italdesign, la Brera nasce da un concept così apprezzato da conquistare persino il Compasso d’Oro, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel design industriale.

Nonostante il forte carisma e una base di estimatori ancora attiva, la sua carriera commerciale si è interrotta dopo soli cinque anni, complice un mercato sempre più selettivo. Oggi, però, il mito della Brera torna a vivere anche grazie alla creatività digitale, con reinterpretazioni virtuali che ipotizzano la nuova Alfa Romeo Brera e ne riaccendono il fascino e mantengono vivo il suo ricordo.

Su Instagram la pagina car.design.trends ha recentemente attirato la nostra attenzione con una proposta per una nuova Alfa Romeo Brera presentata da Lorenzo Graziani, un designer automobilistico di Imola, che sui social media è anche conosciuto con il nome di ” graziani inspo “. Ecco quindi una possibile interpretazione dell’Alfa Romeo Brera, se dovesse tornare in vita, con la carrozzeria coupé 2+2 a tre porte dell’originale, ma elevata allo status di moderna e audace gran turismo. La nuova versione presenta una diversa interpretazione dello scudetto Alfa, scolpito in 3D a partire dal paraurti.

Il frontale presenta anche un nuovo stile per le luci diurne a LED e i fari anteriori, insieme a un paraurti con griglia a maglie e un cofano motore lungo e largo. Sulla fiancata, troviamo cerchi in lega Aero Disc, un profilo slanciato con finestrini piccoli e un tetto spiovente, mentre il posteriore è altrettanto spigoloso quanto l’anteriore e presenta una versione minimalista dei fanali posteriori a LED e un logo Alfa Romeo illuminato.

Un’ultima cosa da notare è che, sebbene l’assenza di una vera e propria griglia con lo scudetto Alfa Romeo possa trarre in inganno, questo non è un modello completamente elettrico: ci sono due terminali di scarico centrali di forma triangolare sul retro, il che significa che si tratta di un modello elettrificato o semplicemente alimentato a motore a combustione interna. Insomma un’ipotesi sicuramente suggestiva. Chissà che un domani una nuova Alfa Romeo Brera non torni effettivamente nella gamma del biscione magari con uno stile di carrozzeria totalmente diverso da quello che tutti ci immaginiamo.