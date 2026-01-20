Nuova Fiat Tipo: una futura generazione noi l’avremmo vista bene

A metà 2026 Fiat interromperà definitivamente la produzione in Turchia dell’attuale Tipo. Al momento non è prevista una futura generazione e secondo noi è un vero peccato perchè a nostro personalissimo giudizio ci sarebbe ancora spazio nella gamma della casa torinese per una nuova Fiat Tipo.

Il modello attuale ormai giunta alla fine della sua vita commerciale ha comunque avuto un’ottima carriera come numeri di vendita nei mesi in cui è stata commercializzata. Basti pensare che in Turchia dove l’auto viene costruita grazie all’accordo di Stellantis con Tofas, questa vettura è stata per tanti anni l’auto più venduta nel paese un po’ come avviene da noi con Fiat Panda.

Non è un vero peccato rinunciare del tutto ad una nuova Fiat Tipo?

Dunque non riusciamo a capire come mai Fiat abbia deciso di fare a meno di una nuova Fiat Tipo. Si dice che le sue eredi siano i due famosi SUV in arrivo nel 2026 sul mercato: Fiat Giga Panda e Panda Fastback. In particolare quest’ultima avrà il compito di non far rimpiangere in determinati mercati l’attuale Tipo. Per lei non sarà certamente un’impresa facile dover sostituire un’auto dal rapporto qualità prezzo davvero elevatissimo.

Trattandosi di SUV però non possiamo dire che queste vetture saranno sue eredi dirette. Alla fine portare sul mercato anche una berlina di segmento C non sarebbe costato molto a Fiat. Inoltre in Europa queste vetture hanno ancora mercato. Forse anche in questo caso si è preferito evitare inutili concorrenze interne con alcune auto dei brand ex PSA.

Di certo un’auto come una ipotetica nuova Fiat Tipo farebbe la fortuna dello stabilimento in cui sarebbe prodotta. In Italia ad esempio dove non si sa che fine faranno fabbriche quali Pomigliano, Melfi e Cassino, un’auto come questa da sola avrebbe riempito una fabbrica. Sappiamo già il motivo perchè non accadrà mai. I costi sono troppi elevati e dunque produrla qua significherebbe proporla sul mercato ad un prezzo troppo elevata.