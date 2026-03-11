Fiat come sponsor principale porta attivazioni immersive al Lollapalooza Brasile 2026

In qualità di sponsor principale del Lollapalooza Brasile per il secondo anno consecutivo, Fiat ha preparato una serie di attivazioni esclusive e coinvolgenti per il pubblico del festival. In uno spazio di 175 m², il marchio trasformerà i fan in protagonisti, offrendo esperienze uniche che uniscono musica e innovazione all’essenza giovane e rilassata del marchio.

A Lollapalooza Brasile Fiat protagonista con uno spazio di 175 m²

Una delle principali attività dello stand è lo spazio “Stage Diving – Fans Go For It”. L’esperienza inizia con la scelta del partecipante del proprio artista preferito dalla lineup del giorno. Dopodiché, il partecipante sale sulla piattaforma e si tuffa in una vasca di schiuma che si trasforma digitalmente nelle mani dei fan che lo tengono in braccio.

Il momento verrà immortalato da una sequenza di foto, generando una GIF animata che verrà resa disponibile al visitatore come souvenir personalizzato di questa esperienza. Un’altra attivazione che promette di entusiasmare il pubblico è il “Fan-o-meter”. Ispirati dall’energia del festival, in questa dinamica, i partecipanti entrano in una cabina e trasformano le loro urla in una dimostrazione d’amore per il loro artista preferito. A ogni esplosione sonora, la luce LED del microfono si accende, indicando il livello di intensità raggiunto.

Durante il festival, Fiat ospiterà anche il LED Floor Game. Il gioco, svolto su un pavimento interattivo a LED, invita i visitatori a esplorare l’area in cui sarà esposta la Fiat Pulse Special Edition Lollapalooza Brasil 2026. L’obiettivo è semplice, ma richiederà attenzione e agilità da parte dei partecipanti: dovranno calpestare solo i quadrati blu o verdi, senza calpestare la barra arancione che si muove sul pavimento.

Per celebrare il mezzo secolo di presenza del marchio nel Paese, Fiat ha sviluppato un’iniziativa nostalgica per gli appassionati di auto. Nella “Galleria Fiat 50 Anni”, i partecipanti possono scegliere da un totem uno dei decenni, la casa torinese e un modello iconico di quell’epoca. I visitatori si posizionano e la fotocamera scatta una foto. In pochi secondi, l’immagine viene proiettata sulla galleria insieme a tutte le altre foto di auto che hanno fatto parte della storia del marchio in Brasile. Ogni partecipante riceverà la propria foto digitale tramite codice QR, diventando parte di questa speciale celebrazione del 50° anniversario di Fiat in Brasile.

Lo stand ospiterà anche un’area VIP, un bar e uno studio in cui influencer e giornalisti potranno creare contenuti speciali legati all’atmosfera del festival. All’esterno dell’area principale, il marchio di Stellantis amplia la sua presenza con un Cardisplay che segue lo stesso concept visivo dello stand e un’area di sosta, denominata Fiat Relax, uno spazio a disposizione del pubblico tra un salone e l’altro. L’area sarà dotata di poltrone a sacco per il riposo e punti di ricarica per i cellulari.

Il pubblico potrà inoltre ammirare da vicino due modelli del marchio attraverso il “Fiat Ride”, un’iniziativa che trasforma gli spostamenti durante l’evento in un’esperienza unica. Due Fastback Audace Hybrid e due Toro Freedom T270 saranno a disposizione, con autisti professionisti, per trasportare i partecipanti al palco Perry’s by Fiat. In qualità di sponsor del Perry’s by Fiat Stage, il marchio distribuirà omaggi esclusivi ai partecipanti alle attività durante i tre giorni dell’evento.