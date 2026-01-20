Alfa Romeo: Sara Errani nuova Brand Ambassador

Alfa Romeo rafforza la propria presenza nel mondo dello sport e, in particolare, nel tennis internazionale annunciando Sara Errani come nuova Brand Ambassador. La scelta si inserisce in un percorso che vede il marchio sostenere l’eccellenza sportiva italiana e valori da sempre condivisi con l’alto livello agonistico: passione, determinazione, stile e prestazioni.

Alfa Romeo rafforza il suo legame con il tennis annunciando Sara Errani come nuova Brand Ambassador

Con l’ingresso di Errani, Alfa Romeo consolida anche la partnership già avviata con Jasmine Paolini, dando vita a un progetto che unisce due profili diversi ma complementari. Alla carica e all’energia della tennista toscana si affiancano infatti l’esperienza, il carisma e il prestigio internazionale di Errani, creando un equilibrio tra nuova generazione e storia sportiva, perfettamente coerente con l’identità del brand.

In qualità di Brand Ambassador, Sara Errani sarà protagonista nei prossimi mesi di diverse iniziative di comunicazione Alfa Romeo, rappresentando il marchio in occasione di eventi in Italia e all’estero e consolidandone l’immagine come simbolo di stile italiano e performance esaltanti sulla scena mondiale.

Advertisement

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Sara nella famiglia Alfa Romeo. La sua brillante carriera è frutto di perseveranza, sacrificio e spirito competitivo, valori che riflettono pienamente l’identità di Alfa Romeo “, ha dichiarato Eugenio Franzetti, Responsabile Marketing Alfa Romeo . “Attraverso questa collaborazione, il Marchio conferma il suo impegno nel supportare personalità che possano rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo e che sappiano incarnare uno stile fatto di straordinaria passione e determinazione”.

Nata a Bologna nel 1987 e cresciuta a Massa Lombarda (provincia di Ravenna), Sara Errani ha vinto più titoli di quasi qualsiasi altra tennista italiana di sempre. Dopo essere diventata professionista nel 2002, ha raggiunto il suo ranking più alto, il quinto posto nel singolare WTA nel maggio 2013, confermandosi una delle migliori interpreti del circuito singolare. In doppio, ha ottenuto innumerevoli vittorie, tra cui nove titoli del Grande Slam (sei in doppio femminile, tre in doppio misto) e ha raggiunto la vetta della classifica WTA nel 2012. La sua carriera è costellata da oltre 40 titoli in singolare, doppio e doppio misto e da un bottino di trofei coronato dalla medaglia d’oro olimpica in doppio vinta ai Giochi di Parigi 2024 con Jasmine Paolini. Ha anche dato un contributo significativo alla squadra italiana in tornei come la Billie Jean King Cup, che ha vinto cinque volte.

Advertisement

“Entrare a far parte della famiglia Alfa Romeo è per me motivo di grande orgoglio ”, ha dichiarato Sara Errani. “Il marchio racconta una storia di passione, determinazione e coraggio, che hanno accompagnato ogni mia sfida, ogni mio sacrificio e ogni traguardo raggiunto. Condividere questa visione, fatta di stile italiano e ricerca costante della performance, significa per me continuare a spingermi oltre i miei limiti, con la stessa ambizione che mi ha sempre guidato, dentro e fuori dal campo”.

Ora, con Sara Errani, il brand rafforza ulteriormente il suo legame con il mondo dello sport, ponendosi al fianco di chi punta sempre al meglio, su strada e in ambito sportivo. Proprio come la sua gamma, simbolo di sportività e innovazione: dalla Junior, sportiva compatta pensata per un pubblico contemporaneo, alla Nuova Tonale, evoluzione del primo SUV elettrificato del brand che coniuga prestazioni ed efficienza. Accanto, le iconiche Giulia e Stelvio, autentiche espressioni del DNA sportivo Alfa Romeo, e la Nuova 33 Stradale, autentica opera d’arte in movimento realizzata secondo un esclusivo processo artigianale, con i più elevati standard qualitativi e una cura maniacale per i dettagli.