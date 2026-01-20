La nuova Alfa Romeo Tonale approfondisce il suo DNA “Alfista” per offire una guida ricca di emozioni

La nuova Alfa Romeo Tonale unisce il carattere sportivo tipico del marchio con l’innovazione dei SUV premium moderni. Il risultato è un modello che celebra il DNA sportivo del Biscione, combinando stile italiano, linee dinamiche e interni curati con tecnologie avanzate. Progettata per offrire emozioni al volante, con prestazioni coinvolgenti e comfort raffinato, la Tonale rappresenta un equilibrio tra tradizione e modernità, confermando la capacità di Alfa Romeo di unire eleganza, innovazione e piacere di guida in un’unica vettura.

Alfa Romeo Tonale si evolve, rafforzando il suo legame con lo spirito e l’estetica del Biscione

La storia del marchio è stata la perfetta ispirazione per alcuni elementi, come il nuovo “scudetto” concavo, ispirato a icone come la 33 Stradale e la GT 2000, e la nuova versione della griglia trilobata, con un design più orizzontale che prosegue la linea stabilita dalla Junior e, con le sue aperture aggiuntive, evoca modelli come GT e GTAm. Accanto a questi esempi di pura sportività, la nuova Alfa Romeo Tonale incorpora l’armonia, l’eleganza e la praticità che contraddistinguono lo stile italiano. Offre quindi una presenza su strada ancora più imponente, oltre a un maggiore comfort grazie alla riduzione del rollio e del sottosterzo.

È stato modificato anche sulla gamma colori della carrozzeria, che è stata ampliata con opzioni sportive come il Rosso Brera, il Verde Monza e il Giallo Ocre. Inoltre, per rafforzare l’esclusività di ogni Alfa Romeo Nouvelle Tonale, è ora disponibile la possibilità di abbinare i diversi colori al tetto nero.

All’interno, la nuova Alfa Romeo Tonale si ispira al quadrilatero della moda milanese per esclusività e raffinatezza, con caratteristiche di spicco come i nuovi rivestimenti in pelle rossa e Alcantara bicolore, un mix di bianco e nero. I sedili sono inoltre rivestiti in tessuto “cannelloni”, un design ispirato al mondo della moda italiana. La console centrale è stata ridisegnata e presenta un nuovo selettore rotativo del cambio dal design accattivante e funzionale.

La tecnologia è un elemento chiave nell’abitacolo, rappresentato da un’interfaccia completamente digitale attraverso due schermi, rispettivamente da 12,3″ e 10,25″. Tra le ultime innovazioni, la nuova Alfa Romeo Tonale offre connettività wireless, aggiornamenti over-the-air, guida autonoma di Livello 2, telecamera a 360° e funzione di parcheggio semi-automatico.

La dinamica di guida è stata una priorità assoluta, con una perfetta distribuzione dei pesi e lo sterzo più diretto del segmento. Questo modello debutta con gli esclusivi freni Brembo e il sistema brake-by-wire più avanzato. Anche le sospensioni elettroniche e il sistema di trazione integrale Q4, presente nella versione Plug-In Hybrid, hanno ricevuto particolare attenzione dagli ingegneri e dal team tecnico di Alfa Romeo per offrire la migliore esperienza di guida possibile.

Sempre all’avanguardia, la nuova Alfa Romeo Tonale offre un’ampia gamma di optional e motorizzazioni, all’insegna delle prestazioni e del dinamismo. È disponibile una versione diesel da 130 CV con cambio automatico a doppia frizione, oltre a una motorizzazione ibrida da 175 CV che si distingue per l’elevato livello di efficienza e prestazioni. Al top di gamma di questo modello si colloca la motorizzazione ibrida plug-in da 270 CV, abbinata all’esclusiva tecnologia di trazione integrale intelligente Q4 del marchio.

La nuova gamma Alfa Romeo Tonale si articola attorno a una versione d’ingresso con dotazioni complete e prestazioni elevate, e agli allestimenti distintivi Sprint, Ti e Veloce, che enfatizzano il lato più sportivo del modello. In concomitanza con il lancio della nuova Tonale, la serie limitata “Sport Speciale” offre l’espressione più esclusiva di questo SUV, con il massimo livello di finiture e tecnologia, con elementi unici come i sedili in Alcantara bianca e nera e la plancia con gradiente ispirato al biscione, simbolo del marchio.

Ciò che colpisce immediatamente della nuova Alfa Romeo Tonale è l’eccezionale equilibrio delle sue proporzioni, senza rinunciare minimamente alla sua identità da SUV. Lo sbalzo anteriore è stato accorciato per ridurre la resistenza aerodinamica e conferirle un aspetto felino, pronto a scattare. Allo stesso tempo, le carreggiate anteriori e posteriori sono state allargate, garantendo maggiore stabilità e un aspetto più solido e robusto.

La lunga storia del Biscione e dei suoi modelli leggendari è stata una fonte costante di ispirazione per il team di design della nuova Tonale. Il nuovo stemma 3D concavo sul frontale si distingue per il suo aspetto contemporaneo, ma è anche un omaggio alle iconiche auto sportive Alfa Romeo come la 33 Stradale e la GT 2000.

La gamma di colori della carrozzeria è stata ampliata per riflettere il carattere sportivo e la storia del marchio nel motorsport, esaltando ulteriormente le linee e le proporzioni di questo SUV sportivo. Colori come il Rosso Brera e il Verde Monza evocano le imprese dei pionieri del Gran Premio di inizio Novecento, mentre il Giallo Ocra rafforza il carattere più radicale e moderno di questo modello.

Anche i cerchi sono stati rinnovati seguendo la stessa filosofia, come dimostrano i nuovi cerchi Stile da 19 pollici, dal design fedele alla tradizione, e i cerchi Fori da 20 pollici, dal design tecnico e moderno, più leggeri rispetto alla generazione precedente.

Per quanto riguarda l’identità del marchio, gli stemmi Alfa Romeo anteriori e posteriori hanno optato per il bianco e il nero, in linea con la strategia lanciata dalla Junior, mentre la scritta posteriore Tonale è in nero sugli allestimenti Veloce e Sport Speciale.

Salire a bordo della nuova Alfa Romeo Tonale significa vivere un’esperienza di raffinatezza e comfort direttamente dalla rinomata Via Monte Napoleone a Milano, epicentro della moda e del design italiano. La sensazione di lusso e qualità è rafforzata dall’utilizzo di materiali pregiati e dettagli che rivelano la cura meticolosa e la maestria artigianale di artigiani e tappezzieri.

I nuovi abbinamenti di colori e finiture sono ben rappresentati dai sedili Cannelloni, rivestiti in pelle rossa o Alcantara nera con cuciture bianche. Nella prima fila, i sedili sono dotati di regolazione elettrica a otto vie per una guida davvero confortevole.

Infine, solo nell’edizione Sport Speciale, viene proposta sulla plancia una nuova luce ambiente multicolore con effetto gradiente, il cui design si ispira alla pelle del serpente, il celebre Biscione Alfa Romeo, per conferire un ulteriore tocco di modernità e carattere all’abitacolo.

Fedele al suo carattere premium, la Nuova Alfa Romeo Tonale offre caratteristiche quali il parcheggio semiautomatico, i sedili anteriori ventilati e il caricabatterie wireless ventilato, gli specchietti retrovisori elettrocromici e il climatizzatore bizona con ricircolo automatico (Air Quality System).

La nuova Alfa Romeo Tonale incarna la migliore tradizione Alfa Romeo nel trasformare tecnologia e ingegneria in emozioni e sensazioni di guida. Meccanica ed elettronica sono state messe al servizio del piacere di guida.

Il team tecnico del marchio italiano ha creato un telaio leggero ed equilibrato, prestando particolare attenzione alla distribuzione ottimale dei pesi per massimizzare le elevate prestazioni dei suoi motori e componenti meccanici. Aspetti come tenuta di strada e maneggevolezza non sono stati trascurati, come dimostra la taratura sportiva delle sospensioni indipendenti McPherson, progettate per offrire adrenalina e sicurezza.

Nata dal mondo del motorsport, la Nuova Tonale è dotata di freni Brembo a quattro pistoncini e dello sterzo più diretto del segmento, con rapporto di trasmissione di 13,6:1. Queste soluzioni sono completate da tecnologie avanzate come le sospensioni elettroniche Dual Stage Valve (DSV) e Frequency Selective Damping (FSD) per un equilibrio ottimale tra comfort e maneggevolezza, il sistema brake-by-wire già presente su Giulia e Stelvio e la trazione integrale Q4 di Ibrida Plug-In, per offrire il miglior compromesso tra stabilità, sicurezza e dinamismo.

A completare l’esperienza, le palette del cambio in alluminio montate sul piantone dello sterzo assicurano il massimo piacere nel cambio marcia, mentre il selettore Alfa DNA permette di adattare il carattere dell’auto alle proprie preferenze e al proprio stile di guida.

La nuova Tonale si è evoluta ulteriormente con una carreggiata più larga, che contribuisce a ridurre rollio e sottosterzo, motori aggiornati per soddisfare gli standard sulle emissioni Euro 6E-bis – con una potenza complessiva di 175 CV per Ibrida e 270 CV per Ibrida Plug-In – e un processore di controllo ibrido perfezionato che rende l’erogazione di potenza più rapida, lineare e fluida. Le transizioni tra il motore a combustione interna e quello elettrico sono ora impercettibili, il tutto all’insegna del comfort.

Tonale Hybrid è dotata di un motore turbo a quattro cilindri da 1,5 litri con 175 CV di potenza e turbocompressore a geometria variabile (VGT), sviluppato esclusivamente per Tonale. Questo motore è abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione anteriore, rappresentando l’ultima evoluzione della tecnologia ibrida a 48 V del marchio. Per chi preferisce il diesel, il motore diesel da 1,6 litri con 130 CV è disponibile con cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e trazione anteriore, garantendo consumi ridotti e rendendolo una soluzione ideale anche per un utilizzo intensivo.

Il modello top di gamma è il Q4 Hybrid Plug-In, con trazione integrale elettrificata e cambio automatico a 6 rapporti. La gamma prevede due livelli di potenza: una versione da 190 CV e una più potente da 270 CV, che rappresentano il massimo in termini di prestazioni ed efficienza tecnologica per la nuova Tonale.

La nuova Tonale vanta un pacchetto tecnologico completo progettato per offrire sicurezza, connettività e comfort ai vertici del segmento, in perfetta linea con l’approccio del marchio, che non considera mai la tecnologia fine a se stessa, ma piuttosto la progetta per essere utile, semplice e sempre al servizio del guidatore. In particolare, il quadro strumenti digitale Telescope da 12,3 pollici e il sistema di infotainment Alfa Connect da 10,25 pollici con interfacce multitasking personalizzabili facilitano la gestione di tutte le funzioni del veicolo, offrendo un’esperienza simile a quella di uno smartphone. La connettività è fluida, grazie ad Apple CarPlay e Android Auto wireless, ai servizi digitali Alfa Connect e agli aggiornamenti over-the-air (OTA) che mantengono il software sempre aggiornato.

In termini di sicurezza, la vettura offre il massimo livello di protezione, come dimostrato dalle 5 stelle Euro NCAP. Vanta una suite completa di funzioni avanzate di assistenza alla guida, tra cui il cruise control adattivo intelligente con mantenimento della corsia, l’assistenza in caso di ingorgo, il rilevamento degli angoli ciechi, l’avviso di traffico trasversale posteriore, l’avviso di attenzione del conducente, il riconoscimento della segnaletica stradale con assistenza intelligente alla velocità e la frenata automatica di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti.

Infine, il comfort e l’esperienza a bordo sono migliorati da un sistema audio Harman Kardon da 470 W con 14 altoparlanti e subwoofer, ricarica wireless ventilata per smartphone, portellone elettrico vivavoce, climatizzatore bizona con sensore AQS, specchietto retrovisore interno ed esterni elettrocromici e sedili anteriori riscaldati e ventilati.