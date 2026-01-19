La Ferrari 250 GTO bianca entra in una collezione spaziale

Nelle scorse ore vi abbiamo dato notizia della Ferrari 250 GTO in Bianco Speciale, passata di mano per 35 milioni di dollari nell’asta più recente di Mecum Auctions. Autore dell’acquisto, tramite un broker specializzato, è stato il celebre collezionista David Lee.

Questo ricco uomo d’affari di Los Angeles custodisce nel suo garage più di una trentina di auto sportive del “cavallino rampante”, con pezzi davvero molto speciali, classiche comprese.

Della serie fanno parte anche le GTO, F40, F50, Enzo e LaFerrari. Ciascuno dei modelli appena citati è rappresentato da 2 esemplari di colori diversi: il rosso e il giallo. A breve dovrebbe arrivare anche la Ferrari F80, di cui vi abbiamo parlato in un articolo precedente, per evidenziarne l’allestimento esclusivo. Così la famiglia delle bix six sarà al completo.

Advertisement

Fra le aggiunte più recenti alla raccolta merita di essere menzionata una Daytona SP3 in tinta verde con dettagli dorati. Ora è il turno della regina di Maranello: la stratosferica Ferrari 250 GTO. Possiamo parlare della ciliegina sulla torta. E che ciliegina! Qui cambia il registro cromatico, perché l’esemplare comprato nelle scorse ore all’asta è di colore Bianco Speciale. L’unico uscito in questa tinta dalla casa emiliana.

David Lee è molto orgoglioso dell’acquisto (e chi non lo sarebbe?). In un post su Instagram ha espresso la sua gioia per il ruolo di nuovo custode di questo magnifico gioiello. Se le parole hanno un senso, nella definizione che lui si è dato emerge tutto l’amore destinato a prendere forma nei confronti della regina delle opere del “cavallino rampante”.

Advertisement

Da un po’ di mesi a questa parte il facoltoso imprenditore d’oltreoceano si poneva l’obiettivo di assicurarsi un esemplare della specie. In poco tempo è riuscito a coronare il sogno, che si è tradotto in materia nella vendita di Kissimmee, in Florida.

Sono certo che qualche giorno dopo la consegna saprà deliziarci con un video eccitante e pieno di fotogrammi da urlo, magari in compagnia di Jay Leno, come già successo in passato. Non vedo l’ora di ammirarlo. Penso sia un bisogno sentito anche da altri appassionati come me.

Advertisement

La Ferrari 250 GTO appena finita nella collezione personale di David Lee è un vero unicorno, per la tinta irrituale. Il prezzo di aggiudicazione, pari a 35 milioni di dollari (che diventano 38.5 milioni con i diritti di vendita), è stellare ma non da record. Altri esemplari avevano fatto meglio in precedenza, ma qui ha forse inciso la guida a destra, che ha frenato alcuni possibili rilanci di ordine superiore.

Screen shot da video YouTube Mecum Auctions

Identificata dal telaio 3729 GT, la vettura passata di mano è una delle più esclusive e ambite al mondo. Interessante il suo palmares. Dopo il debutto agonistico, avvenuto nelle mani di John Coombs, al suo posto guida si sono alternati diversi piloti importanti, come Graham Hill, Jack Sears, Mike Parkes, Roy Salvadori, Mike MacDowel, Mike Salmon e Richie Ginther.

Advertisement

Nel curriculum dell’auto spiccano una vittoria e cinque secondi posti nella classe GT. Dal termine della sua carriera sportiva è stata meticolosamente conservata, per decenni. Questa fantastica creatura non ha mai subito un restauro: manutenuta, riparata e riverniciata, offre al meglio l’essenza del suo tempo. Un plus di non poco conto, per chi ama il profumo dell’originalità.

La Ferrari 250 GTO è un mito nel mito del “cavallino rampante”. Sicuramente è la “rossa” più iconica di tutti i tempi, la leggenda fatta materia. Le linee della sua carrozzeria sono strepitose ed hanno un fascino magnetico. Sotto i suadenti e scultorei volumi plasmati da Sergio Scaglietti campeggia un motore aspirato a 12 cilindri da 3.0 litri di cilindrata, disposto anteriormente, in posizione arretrata.

Advertisement

Questo monumento meccanico e ingegneristico mette sul piatto una potenza massima di 300 cavalli, espressi con straordinaria grinta e con sublimi musicalità meccaniche. Dalle danze dei suoi cilindri e pistoni nasce una colonna sonora di aulica bellezza, entrata nel cuore del grande maestro e direttore d’orchestra Hebert von Karajan. Ben 3 i titoli mondiali conquistati dalla casa di Maranello, grazie a lei, tra il 1962 e il 1964.

La Ferrari 250 GTO è un’espressione sublime del “cavallino rampante”, la sintesi del suo spirito. Quando si parla di vetture leggendarie, il riferimento a questa creatura è il più pertinente in assoluto. Stiamo parlando della regina dell’intero comparto automobilistico. Questa superba gran turismo manipola a suo piacimento il DNA degli appassionati, che trovano in essa una sirena irresistibile, nata da un processo genetico eseguito nei laboratori di Maranello. Impossibile non amarla. Anche in tinta Bianco Speciale!

Advertisement

Foto da profilo Facebook Mecum Auctions

Fonte | Mecum Auctions