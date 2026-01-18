Ferrari 250 GTO: l’unica bianca venduta a prezzo stellare, ma non da record

L’unica Ferrari 250 GTO uscita in tinta Bianco Speciale dalla sede produttiva della casa di Maranello è stata battuta all’asta, dagli specialisti di Mecum Auctions, per 35 milioni di dollari (che diventano 38.5 milioni coi diritti e gli altri costi di vendita). Non è la cifra di riferimento della specie. Si è anche lontani dai prezzi record del modello, ma è comunque una somma spaventosa, che conferma l’interesse enorme dei collezionisti di tutto il mondo per la straordinaria creatura del “cavallino rampante”, simbolo del mito emiliano.

La vendita si è celebrata nelle scorse ore a Kissimmee, in Florida. L’auto passata di mano risale al 1962. È quella con telaio 3729GT. Appartiene a una famiglia di soli 36 esemplari, costruiti tra il 1962 e il 1964, in due serie differenti. La più seducente e diffusa è la prima, che amo nel senso letterale del termine. In tinta Bianco Speciale diventa un prodotto unico nel suo genere, per il carattere distintivo di cui gode, ma il Rosso è tutta un’altra cosa, almeno a mio avviso.

Manutenuta, riparata e rifinita, ma mai restaurata, la Ferrari 250 GTO in esame rappresenta un’espressione unica di individualità all’interno del club più esclusivo della storia dell’auto. Sinceramente mi sarei aspettato qualche rilancio di maggiore consistenza, ma la vendita è andata comunque davvero molto bene. Ora la Gran Turismo Omologata si appresta a fare la gioia del nuovo compagno di avventura, che saprà certamente deliziarsi delle sue doti fuori dal comune. Con il valore aggiunto di portare in garage un vero unicorno.

Per il fortunato acquirente, il privilegio di possedere un simbolo di rarità, prestigio e prestazioni. Un autentico pezzo di storia, della più nobile caratura, che non finisce mai di inebriare. La Ferrari 250 GTO venduta da Mecum Auctions ha una carriera agonistica interessante. Il suo debutto nel mondo delle corse avvenne nelle mani di John Coombs. Nel palmares di questo candido gioiello spiccano una vittoria e cinque secondi posti nella classe GT. Fra le persone che si sono alternate al suo volante ci sono nomi di piloti del calibro di Graham Hill, Jack Sears, Mike Parkes, Roy Salvadori, Mike MacDowel, Mike Salmon e Richie Ginther.

Dopo la parentesi sportiva, questa fantastica creatura è stata custodita con cure maniacali, per alcuni decenni. Ora si prepara ad elargire emozioni stellari in chi ha creduto in lei, sborsando una somma faraonica per assicurarsene la compagnia. Dal 1999, la Ferrari 250 GTO appena battuta all’asta è stata la perla della collezione di Jon Shirley. Talvolta si è vista nei più importanti eventi e concorsi di eleganza per auto storiche, a livello mondiale. Penso che questa consuetudine sia destinata a durare, anche nelle nuove mani.

Auto simbolo del “cavallino rampante”, la Gran Turismo Omologata è entrata nella storia per il fascino dei suoi tratti, per la forza delle sue performance e per il tenore dei moltissimi successi raccolti in gara. Sotto le forme scultoree della carrozzeria, tradotta in materia dal grande Sergio Scaglietti, pulsa un motore V12 da 3.0 litri di cilindrata, che eroga 300 cavalli di potenza massima. Sono purosangue di razza emiliana: i migliori in ambito propulsivo. La loro corsa viene condita da musicalità meccaniche di massimo splendore, che deliziano l’apparto uditivo, consegnando emozioni speciali e irripetibili al cuore e all’anima. Ben 3 i titoli mondiali conquistati dalla casa di Maranello, grazie a lei, tra il 1962 e il 1964. Con questo palmares da sogno, la Ferrari 250 GTO ha sigillato la sua magia e il suo fascino iconico, destinato all’eternità.

Fonte | Mecum Auctions