Porsche, questa sagoma misteriosa potrebbe anticipare una nuova sportiva

Porsche potrebbe avere in cantiere un nuovo modello di fascia alta. A suggerirlo è un dettaglio comparso in alcuni documenti ufficiali diffusi dal marchio, dove appare la sagoma di un’auto volutamente immersa nell’ombra che non sembra corrispondere né a una 911 né a un SUV. Un teaser discreto ma sufficiente per alimentare le speculazioni, soprattutto perché la silhouette richiama per certi aspetti quella della Mission X, la concept car mostrata nel 2023 come possibile interpretazione di una futura hypercar firmata Zuffenhausen.

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Porsche, un teaser anticipa l’arrivo di una nuova hypercar?

Non ci sono elementi per confermare che si tratti dell’evoluzione diretta di quel progetto, ma le somiglianze non passano inosservate. Quello che sembra più probabile è che un’eventuale versione di serie si allontanerebbe dalla soluzione completamente elettrica adottata dal concept, una scelta che riflette un cambio di clima piuttosto evidente nel segmento delle hypercar.

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Anche Mate Rimac, fondatore dell’omonimo marchio e figura centrale nella joint venture Bugatti Rimac partecipata da Porsche, aveva già osservato come i clienti di questa fascia continuino a preferire motori termici, mentre Lamborghini ha mantenuto la combustione sia sulla Temerario sia sulla Revuelto, affiancandola a un’elettrificazione parziale senza rinunciarvi del tutto. Se il progetto dovesse ricevere il via libera definitivo, è molto probabile che sotto la carrozzeria trovi posto un motore a benzina, eventualmente supportato da una componente elettrificata, ma senza rinunciare ai cilindri.

L’interesse per la parte alta della gamma è stato confermato anche dal CEO Michael Leiters durante l’ultima conferenza annuale, dove ha lasciato intendere che uno dei percorsi per ritrovare slancio passa proprio dai segmenti più redditizi, sia tra le sportive a due porte sia nel mondo dei SUV premium. Una direzione che acquista ancora più peso alla luce dei risultati del 2025, chiuso con un calo delle vendite globali del 10% a poco meno di 280.000 unità.

La flessione è stata particolarmente pesante in Cina, dove il marchio ha perso il 26%, ma anche in Europa i numeri hanno risentito dell’uscita dalla gamma della Macan termica a metà 2024 e, successivamente, delle 718 Boxster e Cayman, la cui assenza ha lasciato un vuoto che si è riflesso direttamente sui risultati commerciali. Leiters ha parlato anche della volontà di estendere il ciclo di vita delle proposte termiche e ibride del marchio, un’indicazione che si inserisce in un contesto dove la transizione verso l’elettrico puro sta procedendo con tempi e modalità diverse da quelle immaginate solo pochi anni fa.