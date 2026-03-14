Alfa Romeo Stelvio 2028: il 21 maggio possibile anteprima?

Alfa Romeo Stelvio 2028 è una delle novità più attese tra quelle che il gruppo Stellantis dovrebbe svelare da qui al 2030. Il suo debutto inizialmente previsto nella primavera del 2025 è slittato probabilmente alla primavera del 2028. E’ stato lo stesso numero uno di Alfa Romeo Santo Ficili a confermare nei mesi scorsi che il SUV di seconda generazione, come del resto la stessa nuova Alfa Romeo Giulia, avrebbe visto la luce nel corso del 2028. I motivi li conosciamo, un ripensamento della gamma dei motori che non sarà più solo elettrica ma verrà arricchita con alcune soluzioni termiche. Di quanti e quali motori parlaimo al momento non si sa. Ma a quanto pare in questo rinvio di tre anni ci sarebbe molto di più.

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Permangono molti dubbi su Alfa Romeo Stelvio 2028 ma forse il prossimo 21 maggio avremo le idee più chiare

Per Alfa Romeo Stelvio 2028 si parla di un ripensamento a 360 gradi. Anche in design dovrebbe subire importanti modifiche rispetto alle immagini di brevetto trapelate nel 2025. Si vocifera che la nuova dirigenza del biscione voglia dare al suo modello uno stile più distintivo e maggiormente riconoscibile come una Alfa Romeo. Anche sulla piattaforma permangono dubbi. Se fino a 6 mesi fa sembrava certo che la vettura sarebbe nata su piattaforma STLA Large adesso sono affiorati molti dubbi. C’è chi pensa che possa essere rispolverata la piattaforma Giorgio EVO e chi non esclude altre clamorose sorprese. Ovviamente se alla fine prevarrà la STLA Large è probabile che le modifiche saranno più limitate.

Di certo salterà la controversa firma luminosa a V al posteriore che non era stata particolarmente apprezzata dai fan del biscione. Nel caso si scelga realmente la piattaforma Giorgio EVO allora è facile immaginare una nuova Alfa Romeo Stelvio 2028 dallo stile più conservativo rispetto a quello del modello attuale. Secondo alcune voci riportate anche da fonti autorevoli come Al Volante, il prossimo 21 maggio, giorno in cui il CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico di Stellantis, il SUV del biscione potrebbe essere protagonista.

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Si dice infatti che in quella data ci possa essere qualche anteprima relativa ad Alfa Romeo Stelvio 2028. Non si esclude che qualche immagine teaser del modello possa essere mostrata. O magari una versione concept che possa anticipare per grandi linee quello che sarà lo stile del modello, il cui debutto comunque non escludiamo possa avvenire verso fine 2027 anche se la commercializzazione e la produzione difficilmente avverranno prima di metà 2028.

Dunque il 21 maggio potrebbe essere uno spartiacque importante tra l’attuale modello e quello che Stelvio diventerà in futuro. Ricordiamo che su questo veicolo il biscione punta forte. Del resto parliamo della futura top di gamma del marchio vista la scelta di rinunciare al ritorno nel segmento E come annunciato lo scorso anno da Santo Ficili in persona.