Lancia: in attesa di notizie concrete sogniamo con la nuova Prisma in versione digitale

Lancia come tutti i marchi di Stellantis è in attesa di conoscere nel dettaglio il suo futuro cosa che avverrà intorno alla metà del 2026 quando il CEO di Stellantis Antonio Filosa rivelerà quelli che sono i futuri programmai del gruppo, marchio per marchio. Si aspetta di sapere se sarà confermata la nuova Delta inizialmente prevista per il 2028 e quanto di vero c’è nelle voci secondo cui potrebbe arrivare un nuovo SUV compatto per aumentare le vendite del marchio premium e di conseguenza anche le sue quote di mercato.

Entro metà anno arriveranno notizie importanti per Lancia, i fan per adesso si consolano con i render

Nel frattempo di avere queste risposte sul web la comunità attorno al marchio continua a fare ipotesi per il futuro e sognare l’aggiunta di nuovi modelli alla gamma del proprio brand preferito che al momento in attesa della nuova Lancia Gamma in arrivo nella seconda metà del 2026 conta solo di un modello e cioè la nuova Ypsilon che ha debuttato nel 2024.

La community Save Lancia si conferma la più grande raccolta di appassionati del marchio sul web, dove non mancano creativi digitali capaci di trasformare la passione in immagini virtuali. Tra questi, Design Makam ha deciso di ideare una gamma completa di modelli Lancia che potrebbe affiancarsi all’attuale Ypsilon.

Il progetto include una berlina premium di medie dimensioni, la Lancia Kotron, pensata come erede spirituale della Thema, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. La storica Gamma viene reinterpretata come cinque porte con motore a combustione interna, mentre la nuova Musa assume i tratti di una hot-hatch sportiva, con carrozzeria larga e quattro terminali di scarico posteriori, come potete vedere voi stessi nel nostro articolo di questa mattina.

A completare la gamma digitale arriva la nuova Lancia Prisma, rivisitazione moderna della Tipo 831 prodotta negli anni ’80 da Giorgetto Giugiaro. La reinterpretazione digitale la trasforma in una limousine elegante e muscolosa, con linee tese, fanali posteriori a LED circolari e un equilibrio tra sportività e raffinatezza. Un progetto virtuale che unisce tradizione, stile italiano e creatività digitale, offrendo uno sguardo su come potrebbe evolvere il marchio Lancia.

Ovviamente è assai improbabile purtroppo rivedere in futuro una vettura di questo tipo dato che ormai le grandi berline non hanno praticamente più mercato, con i SUV che dominano nei segmenti più alti del mercato e con le case automobilistiche costrette a ripensare le proprie ammiraglie che ormai sono una razza in via d’estinzione.