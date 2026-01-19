Peugeot 308 e 308 SW: il nuovo spot è…felino | Video

Oggi il nuovo spot delle Peugeot 308 e 308 SW fa il suo debutto sui network della comunicazione, coprendo i canali televisivi, cartacei e digitali. La campagna pubblicitaria è molto efficace, in linea con la tradizione del marchio. Nel cortometraggio promozionale di cui vi stiamo dando notizia emerge ancora una volta la capacità di rompere gli schemi e di entrare nel cuore della gente con un racconto visivo ad alto indice di intensità.

Lo spot di fresco conio ha una chiara ambizione: risvegliare quella parte del segmento C che si è gradualmente addormentata, nella morsa di design fluidi e prevedibili, spesso scontati e privi di mordente. Tutto questo nella quasi inarrestabile ascesa dei SUV, modaioli e voraci in termini di quote di mercato.

Le Peugeot 308 e 308 SW sono dei modelli strategici per la casa automobilistica francese. Grandi le loro ambizioni commerciali. In pratica puntano a dare la scossa, scompaginando le carte, per dare il giusto e meritato spazio alle vetture diverse dagli Sport Utility Vehicle. La nuova campagna pubblicitaria del marchio transalpino è stata battezzata “Kittens“. Un nome che è una cartina di tornasole del suo contenuto. Nei fotogrammi si vedono infatti molti gattini.

Questi sono copiosamente presenti in gran parte del flusso narrativo, per mettere in risalto, con morbidezza, il conforto rassicurante guadagnato da un’offerta automobilistica quasi intercambiabile e schematica nel segmento dove Peugeot 308 va a collocarsi. Nel video, l’auto esce dal suo covo, agendo come un‘onda d’urto. Alla sua apparizione i gattini si bloccano, impressionati di fronte alla sua autorevolezza: quella del “leone”, il re dei felini. Lo stesso simbolo di forza ed orgoglio che campeggia nel logo aziendale della casa automobilistica francese.

Con la sua energia e la sua grinta, quest’ultima è pronta a colpire. Fra le leve usate per entrare nel cuore della gente ci sono il design elegante e distintivo della nuova Peugeot 308 e la sua gamma completa di motorizzazioni elettriche, ibride e ibride plug-in. La trama dello spot mette in risalto l’audace presa di controllo del territorio da parte del “leone”. Angoli di telecamera dinamici sottolineano le linee eleganti della vettura, la sua postura decisa e la nuova griglia illuminata, una forte firma visiva di questo nuovo e sorprendente modello.

I fotogrammi danno evidenza, con estrema immediatezza, a un contrasto: da un lato la morbidezza e la passività dei gattini; dall’altro, la tensione, la padronanza e l’eleganza felina della nuova 308. In pratica il messaggio che si vuol far passere è il seguente: dove la categoria fa le fusa, Peugeot ruggisce. La narrazione è chiara ed efficace, oltre che davvero originale ed intonata ad uno degli elementi distintivi del marchio transalpino: l’animale che lo identifica.

L’idea comunicativa, davvero geniale, è ascrivibile al merito dei registi Julien Martorell e Quentin Garabedian di Hamlet e Buddy Films, il cui universo fonde animazione, cultura visiva contemporanea e riferimenti al cinema indipendente e alla cultura pop di internet. Forte il vigore narrativo del cortometraggio nato dai loro sforzi congiunti. Che dire? Tanto di cappello.

Fonte | Peugeot