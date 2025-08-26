Nuova Lancia Gamma: nuova ipotesi sul suo design

Nuova Lancia Gamma è la prossima novità attesa per quanto riguarda il brand premium di Stellantis. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2026 se non vi saranno ritardi. La sua produzione è prevista presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia e dunque si tratterà di una vettura 100 per cento italiana. Con una lunghezza intorno ai 4,7 metri sarà una vettura abbastanza imponente non a caso si tratterà della futura ammiraglia del marchio premium di Stellantis anche se comunque sarà un’ammiraglia sui generis essendo molto più vicina nello stile ad un SUV piuttosto che ad una berlina.

Nuova Lancia Gamma: l’ipotesi su base Peugeot 3008 di MDP Automotive

A proposito della nuova Lancia Gamma, oggi vi mostriamo un nuovo render realizzato dal creatore digitale Mirko del Prete che sul suo profilo Instagram ha pubblicato la sua personalissima ipotesi di quello che potrebbe essere il design di questo atteso modello su base Peugeot 3008. L’autore del render ha spiegato che è sempre stato favorevole alle sinergie tra marchi per sviluppare nuovi modelli sfruttando piattaforme e tecnologie già disponibili, perché consentono di realizzare progetti più rapidamente ed efficientemente.

Questo ovviamente a patto di non snaturare completamente un brand per adattarlo a vetture già esistenti. Secondo il suo autore questo concept prende spunto dalla Peugeot 3008 e vuole dimostrare che è possibile realizzare un modello completamente nuovo mantenendo alcuni elementi di design iconici che hanno segnato la storia del modello, reinterpretandoli però in chiave moderna e innovativa.

Nuova Lancia Gamma sarà un modello fondamentale per il futuro di Lancia che spera finalmente di fare breccia tra i clienti del segmento premium del mercato auto nei principali mercati d’Europa. Questo modello avrà ovviamente alcune cose in comune con la nuova Lancia Ypsilon ma uno stile ancora più premium ed elegante. Vedremo se con questa vettura ci sarà quel deciso cambio di passo auspicato da Stellantis per il suo brand.