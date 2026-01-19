Grandland nominata “Auto media dell’anno” ai Company Car & Van Awards

La Vauxhall Grandland ha conquistato il titolo di “Auto media dell’anno” agli ultimi Company Car & Van Awards, ricevendo elogi dai giudici per la sua versatilità, i ricchi livelli di equipaggiamento e l’efficienza delle versioni elettrificate. I Company Car & Van Awards riconoscono i veicoli che si distinguono per valore, prestazioni e praticità, con particolare attenzione alle esigenze di chi utilizza l’auto in ambito professionale o gestisce flotte aziendali.

La Grandland coniuga una forte presenza su strada con la praticità quotidiana e tecnologie di bordo avanzate

La Grandland si è distinta proprio per la sua capacità di coniugare funzionalità e comfort: gli interni spaziosi, la gamma di motorizzazioni elettrificate e il buon rapporto qualità-prezzo la rendono una scelta ideale per le aziende, permettendo di ridurre i costi di gestione e garantire una guida efficiente. Il premio sottolinea come la Grandland sia in grado di rispondere alle diverse esigenze dei conducenti aziendali, offrendo una combinazione di spazio, tecnologia e autonomia che la colloca ai vertici della categoria delle medie SUV aziendali.

Andrew Walker, redattore della sezione Car & Van dell’azienda, ha dichiarato: “Per i clienti che cercano un SUV pratico e ben equipaggiato, con spazio a bordo sufficiente per cinque persone e i loro bagagli, la Grandland offre tutto questo. Inoltre, ha un prezzo giusto e, con un’autonomia di 640 km (400 miglia) e una versione ibrida plug-in (PHEV), soddisfa anche i requisiti delle auto aziendali. L’auto che ci ha sorpreso di più lo scorso anno è stata la nostra Auto Media dell’Anno”.

Advertisement

La Vauxhall Grandland è un SUV familiare che coniuga una forte presenza su strada con la praticità quotidiana e tecnologie di bordo avanzate. Disponibile già con due propulsori completamente elettrici o in versione ibrida, offre un ampio spazio interno, sistemi di sicurezza e connettività avanzati. Una versione ibrida plug-in entrerà a far parte della gamma a partire dalla primavera, mentre una versione elettrica a lunga autonomia arriverà più avanti nel 2026. Il suo mix di valore, versatilità e scelta di veicoli elettrici la rende un’opzione interessante sia per i conducenti di auto private che aziendali.

Eurig Druce, Amministratore Delegato di Vauxhall e Amministratore Delegato del Gruppo Stellantis UK, ha dichiarato: “Siamo lieti che Grandland sia stata premiata come ‘Auto Media dell’Anno’. Questo premio sottolinea il vero appeal di Grandland per gli utenti business; è un SUV ben equipaggiato e spazioso, con efficienti opzioni elettrificate che lo rendono la scelta ideale sia per i conducenti aziendali che per le flotte”.

Advertisement

Vauxhall è leader nell’elettrificazione della Gran Bretagna, offrendo una versione completamente elettrica di ogni auto e furgone della sua gamma. L’intera gamma di auto elettriche ha un prezzo inferiore alle 40.000 sterline, rendendo la mobilità elettrica più accessibile ai clienti del Regno Unito.