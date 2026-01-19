Tesla Cybertruck con il muso di Fiat Multipla è la cosa più strana che vedrete oggi

Tesla Cybertruck è indubbiamente uno dei modelli più controversi tra quelli presenti attualmente sul mercato auto a livello globale. Questo a causa del suo design insolito e futuristico che ha fin da subito attirato le attenzioni dividendo il pubblico tra chi lo ama e chi invece proprio non apprezza il suo design spigoloso e insolito. Diciamo che da questo punto di vista vive una situazione simile a quella vissuta negli anni ’90 dalla Fiat Multipla. Anche la monovolume di Fiat infatti è stata spesso al centro di critiche e prese in giro per il suo aspetto poco convenzionale. Quindi da questo punto di vista le due vetture hanno qualcosa in comune.

Un curioso render apparso sul web mette insieme due tra i modelli più controversi nella storia dell’auto: Tesla Cybertruck e Fiat Multipla

Non sappiamo se sia questo il motivo che ha spinto un utente di Reddit ad immaginare come sarebbe Tesla Cybertruck se avesse la stessa “faccia” della mitica Fiat Multipla. Il risultato è quello che vedete nel render che vi proponiamo in questo nostro articolo che sicuramente è uno dei più strani che ci sia capitato di vedere negli ultimi tempi e comunque sul web di cose strane ne girano parecchie.

Ultimamente della Multipla si parla parecchio in quanto in molti ipotizzano un ritorno sul mercato entro la fine del decenio. Negli ultimi giorni le voci si sono intensificate in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate dal numero uno di Fiat Olivier Francois in occasione del Salone dell’autto di Bruxelles 2026 dove il CEO della casa torinese ha annunciato l’arrivo entro il 2030 nella gamma di Fiat di una nuova monovolume ispirata proprio alla Multipla.

Come vi avevamo anticipato si potrebbe trattare di un veicolo basato sulla recente concept Citroen Elo una monovolume lunga 4,1 metri che potrebbe dare origine ad un futuro modello di produzione di Citroen e anche uno di Fiat. Il motore dovrebbe essere solo elettrico e si potrebbe dunque trattare di un veicolo molto interessante che potrebbe ampliare ulteriormente le vendite del marchio italiano e di conseguenza anche le sue quote di mercato. Anche questo lo scopriremo con il nuovo piano di Stellantis a metà anno. Nel frattempo ci accontentiamo di questo insolito render che mischia due tra i modelli più controversi della storia. Tesla Cybertruck e Fiat Multipla.