in Alfa Romeo

Alfa Romeo cresce bene in Austria: +34% nel 2025

Alfa Romeo cresce bene in Austria nel 2025 con la Junior che rimane la vettura più popolare

di

Alfa Romeo Junior

Nel 2025 Alfa Romeo ha confermato il suo trend di crescita in Austria, rafforzando il proprio posizionamento nel segmento premium e incrementando l’appeal del marchio tra gli appassionati di auto di prestigio. L’anno si è chiuso con 1.522 nuove immatricolazioni, segnando un aumento del 34% rispetto al 2024, una performance notevole in controtendenza rispetto al mercato. La quota di mercato nel segmento premium raggiunge così il 2,3%, in crescita di 0,6 punti percentuali, confermando Alfa Romeo come alternativa emozionale e distintiva nel panorama automobilistico austriaco.

La nuova Alfa Romeo Junior rimane il modello più popolare

Il successo del marchio si basa su valori storici: design italiano, sportività e innovazione tecnica, che continuano a caratterizzare ogni modello. Tra questi, grande protagonista è la Junior, il modello più venduto in Austria, capace di attirare nuovi segmenti di clienti grazie a un’offerta versatile che comprende trazione anteriore e integrale. La Junior si conferma quindi il cuore della strategia di crescita, combinando efficienza, stile e prestazioni, e rappresentando un elemento chiave per consolidare la presenza della casa automobilistica del biscione in un mercato competitivo e sfidante.

Nuova Alfa Romeo Tonale

Florian Ferstl, Amministratore Delegato di Alfa Romeo Austria, è entusiasta: “Il 2025 ha segnato un traguardo importante per Alfa Romeo in Austria, segnando il quinto anno consecutivo di incremento delle immatricolazioni rispetto all’anno precedente. Con una crescita del 34% e una quota di mercato significativamente aumentata nel segmento premium, dimostriamo che il nostro marchio colpisce per il design italiano, la passione sportiva e l’eccellenza tecnica. La Junior gioca un ruolo chiave in questo: apre nuovi target di riferimento e coniuga l’emozione con una gamma moderna di propulsori ibridi, a trazione integrale ed elettrici. E con la nuova Tonale, che sarà disponibile negli showroom Alfa Romeo in tutta l’Austria da gennaio, non vedo l’ora di promuovere ulteriormente la nostra crescita in stretta collaborazione con i nostri partner commerciali”.

