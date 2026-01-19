Alfa Romeo cresce bene in Austria: +34% nel 2025

Nel 2025 Alfa Romeo ha confermato il suo trend di crescita in Austria, rafforzando il proprio posizionamento nel segmento premium e incrementando l’appeal del marchio tra gli appassionati di auto di prestigio. L’anno si è chiuso con 1.522 nuove immatricolazioni, segnando un aumento del 34% rispetto al 2024, una performance notevole in controtendenza rispetto al mercato. La quota di mercato nel segmento premium raggiunge così il 2,3%, in crescita di 0,6 punti percentuali, confermando Alfa Romeo come alternativa emozionale e distintiva nel panorama automobilistico austriaco.

La nuova Alfa Romeo Junior rimane il modello più popolare

Il successo del marchio si basa su valori storici: design italiano, sportività e innovazione tecnica, che continuano a caratterizzare ogni modello. Tra questi, grande protagonista è la Junior, il modello più venduto in Austria, capace di attirare nuovi segmenti di clienti grazie a un’offerta versatile che comprende trazione anteriore e integrale. La Junior si conferma quindi il cuore della strategia di crescita, combinando efficienza, stile e prestazioni, e rappresentando un elemento chiave per consolidare la presenza della casa automobilistica del biscione in un mercato competitivo e sfidante.

Florian Ferstl, Amministratore Delegato di Alfa Romeo Austria, è entusiasta: “Il 2025 ha segnato un traguardo importante per Alfa Romeo in Austria, segnando il quinto anno consecutivo di incremento delle immatricolazioni rispetto all’anno precedente. Con una crescita del 34% e una quota di mercato significativamente aumentata nel segmento premium, dimostriamo che il nostro marchio colpisce per il design italiano, la passione sportiva e l’eccellenza tecnica. La Junior gioca un ruolo chiave in questo: apre nuovi target di riferimento e coniuga l’emozione con una gamma moderna di propulsori ibridi, a trazione integrale ed elettrici. E con la nuova Tonale, che sarà disponibile negli showroom Alfa Romeo in tutta l’Austria da gennaio, non vedo l’ora di promuovere ulteriormente la nostra crescita in stretta collaborazione con i nostri partner commerciali”.