FIAT conferma la sua crescita in Austria nel 2025: +18,2%

Il 2025 è stato un anno molto positivo per FIAT in Austria, con un totale di 7.063 veicoli immatricolati, suddivisi tra 3.700 autovetture e 3.363 veicoli commerciali leggeri. Rispetto al 2024, il marchio registra un incremento del 18,2%, confermando un trend di crescita costante e consolidando la propria posizione nel mercato austriaco.

Con un incremento del 18,2% rispetto all’anno precedente, FIAT prosegue il suo stabile trend di crescita

Particolarmente rilevante è la performance dei veicoli commerciali leggeri, con 3.363 unità immatricolate e una crescita del 24,6% rispetto all’anno precedente, un risultato notevole considerando il calo generale del settore. Questo trend ha permesso a FIAT di raggiungere una quota di mercato del 9,5%, ben al di sopra della media, rafforzando ulteriormente la presenza del marchio in un segmento strategico. La combinazione di autovetture e veicoli commerciali performanti conferma la capacità di FIAT di rispondere con successo alle esigenze di clienti privati e professionali.

Anche nel segmento delle autovetture, la casa torinese ha riscosso un enorme successo. La Grande Panda è stata la Fiat con motore ibrido più venduta, diventando uno dei modelli più venduti del portfolio. Nel campo dell’elettromobilità, la 600 ha fissato nuovi standard: è stata la Fiat elettrica più venduta in Austria. Inoltre, la Topolino ha impressionato con una forte presenza sul mercato e ha raggiunto una quota di mercato del 18,4 per cento.

Advertisement

La solida performance registrata durante l’anno ha raggiunto un picco impressionante a dicembre. Nell’ultimo mese dell’anno, FIAT ha aumentato le vendite nel segmento delle autovetture e dei veicoli commerciali del 141,4% e ha raggiunto una quota di mercato del 3%. Il segmento delle autovetture ha registrato uno sviluppo particolarmente dinamico, con 578 nuove immatricolazioni e una crescita del 389,8 %.

Christian Bley, Amministratore Delegato di FIAT Austria, ha commentato: “Il 2025 è stato un anno di successo per FIAT in Austria. Oltre 7.000 nuove immatricolazioni e una crescita del 18,2% dimostrano chiaramente che la nostra strategia è sulla strada giusta. La performance nel settore dei veicoli commerciali leggeri è particolarmente incoraggiante, con un aumento del 24,6% rispetto all’anno precedente, un segnale forte. Nel segmento delle autovetture, la nuova Fiat Grande Panda, in particolare, dimostra in modo impressionante la forza e la sostenibilità del posizionamento di mercato dei nostri modelli. L’elevata domanda dimostra che la nostra combinazione di design, fruibilità quotidiana e soluzioni di guida moderne riscuote un grande successo tra i clienti. Un ringraziamento speciale va anche ai nostri partner commerciali, che, con il loro grande impegno e professionalità, contribuiscono in modo significativo a questo successo. Questo sviluppo ci dà grande fiducia e ulteriore motivazione per il 2026″.