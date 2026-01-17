L’errore più stupido con una Mercedes da 2 milioni di dollari

Esistono errori costosi, ed esiste distruggere una Mercedes 300SL Gullwing da 2 milioni di dollari contro lo stipite del proprio soggiorno. Sembra assurdo, ma è proprio quelo che è successo. Il protagonista di questo incubo evitabile è lo YouTuber Tyler Hoover di Hoovies Garage, che ha pensato bene di celebrare la fine di un restauro durato mesi esponendo l’auto dei suoi sogni accanto all’albero di Natale, dentro casa.

Advertisement

Il problema è sorto quando è arrivato il momento di riportare la “Ali di Gabbiano” nel mondo reale. Per evitare un’accensione a freddo in un ambiente chiuso, Hoover ha deciso di spingere a mano i quasi 1.300 kg di acciaio tedesco. Fin qui, una cautela quasi ammirevole. Il disastro è arrivato quando, rifiutando ogni aiuto, ha dimenticato di abbassare le iconiche portiere.

Advertisement

Dato che le “ali” si estendono ben oltre la carrozzeria, a metà spinta il silenzio è stato rotto dal peggior rumore del mondo: uno scricchiolio di metallo e vernice che ha segnato la fine dell’idillio. E quindi, carrozzeria piegata, vernice raschiata e una portiera del conducente che ha perso quel movimento preciso e rassicurante tipico della perfezione Mercedes. Ma la sfortuna, si sa, spessol arriva in compagnia.

Una volta messa su strada, la Gullwing ha iniziato a emettere rumori meccanici preoccupanti vicino alla trasmissione e a perdere olio e fluidi con una generosità imbarazzante, sollevando dubbi sulla qualità del restauro appena concluso in un’officina specializzata.

Davanti alla faccia pietrificata del suo meccanico e a una lista di danni infinita, Hoover ha preso una decisione decisamente saggia. Invece di inseguire una perfezione maniacale con una riverniciatura totale, opterà per riparazioni mirate. D’atronde, a questo punto, meglio una Mercedes iconica e imperfetta che viene guidata, piuttosto che una regina del garage troppo fragile per vedere la luce del sole. Dopo aver speso oltre 200.000 dollari in riparazioni nel 2025, il 2026 di Hoover sembra essere iniziato non esattamente con il piede giusto.