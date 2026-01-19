BYD, nuova frecciatina a Stellantis: “Sulla sicurezza noi non rallentiamo mai”

BYD lancia una nuova frecciatina a Stellantis. Ricorderete tutti il nostro articolo sulle dichiarazioni del CEO di Fiat Olivier Francois che aveva ipotizzato di limitare le city car di Fiat a 118 km/h per poter così non dover aggiungere costosi ADAS riducendo il loro prezzo. Nelle scorse ore la casa cinese ha lanciato l’ennesima provocazione nei confronti di Stellantis.

La nuova campagna pubblicitaria di BYD è chiaramente una frecciatina a Stellantis e alle parole del CEO di Fiat

Queste dichiarazioni del numero uno di Fiat hanno probabilmente ispirato BYD Italia che nei giorni scorsi ha lanciato rapidamente una nuova campagna pubblicitaria sui social, puntando su creatività e ironia. Al centro dello spot digitale c’è una BYD Dolphin Surf in strada, accompagnata da infografiche sugli ADAS e dal claim “Sulla sicurezza noi non rallentiamo mai”. Il messaggio gioca in modo pungente con il concetto di velocità e tecnologia: un chiaro riferimento scherzoso ai possibili limiti di velocità dei veicoli concorrenti e alla capacità dei sistemi di assistenza alla guida di operare senza essere invadenti, combinando sicurezza e innovazione senza compromessi.

Il testo del post, amplificato anche tramite sponsorizzazioni, sottolinea con decisione il messaggio: “In BYD sulla sicurezza non ci sono limitatori. La nostra gamma 5 stelle Euro NCAP lo conferma, supportata da continui investimenti che hanno portato all’assunzione di oltre 5.000 ingegneri R&D dedicati alle tecnologie ADAS”. Una chiara dimostrazione di quanto BYD punti sulle soluzioni di guida assistita e sulla sicurezza di bordo, confermando l’impegno strategico nella tecnologia.

Advertisement

Nel frattempo, sul sito ufficiale di BYD Italia continua a essere protagonista la promozione “Operazione Purefication”, un’iniziativa che gioca con le parole per prendere di mira le vetture Stellantis equipaggiate con i motori PureTech. L’offerta prevede fino a 10.000 euro di bonus per la permuta di una vettura del gruppo europeo, evidenziando in modo ironico e diretto le criticità di un motore con cinghia a bagno d’olio, e posizionando BYD come alternativa sicura e tecnologicamente avanzata sul mercato italiano.