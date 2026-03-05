Fiat e Alfa Romeo: fino a 4.500 euro a chi acquista un’auto elettrificata in Spagna

Fiat ribadisce il suo impegno per la democratizzazione della mobilità sostenibile in Spagna lanciando una campagna speciale volta ad eliminare le barriere all’ingresso dei veicoli elettrici. In seguito all’annuncio del governo dell’imminente arrivo del Piano Auto+, dotato di 400 milioni di euro e sussidi fino a 4.500 euro, il marchio italiano ha deciso di non aspettare e di anticipare questi fondi direttamente ai propri clienti.

Sebbene i sussidi governativi siano retroattivi al 1° gennaio, la loro attivazione ufficiale è ancora in sospeso. Per evitare incertezze e facilitare la decisione di acquisto, Fiat offre una soluzione di finanziamento innovativa che include un pagamento anticipato pari al sussidio statale. Questa campagna di marketing si concentra su due dei modelli più carismatici della gamma 100% elettrica del marchio: 75 unità della Fiat 500 Electric e altre 75 della Fiat Grande Panda Electric.

Attraverso la formula di finanziamento ideata da Stellantis Financial Services, Fiat detrae l’importo del sussidio dal prezzo iniziale del veicolo. Il cliente potrà beneficiare di questo vantaggio fin dal momento dell’acquisto e dovrà rimborsare tale importo entro il 12° mese del piano di finanziamento, momento entro il quale si stima che avrà già ricevuto il sussidio governativo ufficiale.

Con questa iniziativa, Fiat non solo rende la mobilità elettrica più accessibile, ma offre anche tranquillità economica ai suoi utenti, consentendo loro di godere oggi della tecnologia a zero emissioni, con i vantaggi economici di domani.

Anche Alfa Romeo ha deciso di compiere un passo decisivo per accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile in Spagna, senza attendere le scadenze amministrative. Con l’imminente lancio del nuovo Piano Auto+ da parte del Governo, il marchio Alfa Romeo lancia una campagna innovativa affinché i suoi clienti non debbano aspettare un solo giorno di più per passare a un veicolo elettrificato.

Sebbene i nuovi sussidi governativi siano retroattivi al 1° gennaio, la loro attivazione ufficiale è ancora in sospeso. Per superare questo ostacolo temporale, Alfa Romeo lancia una promozione speciale a tempo limitato, anticipando l’intero importo di questi sussidi ai propri clienti.

In stretta collaborazione con Stellantis Financial Services, Alfa Romeo ha progettato uno specifico prodotto di finanziamento a 36 mesi. Il meccanismo è studiato per proteggere la liquidità del cliente. L’acquirente beneficia immediatamente di uno sconto equivalente al sussidio governativo (fino a 4.500 euro), riducendo il prezzo di acquisto iniziale. L’importo anticipato da Alfa Romeo dovrà essere rimborsato dal cliente nel 12° mese del finanziamento. Questa data è strategicamente calcolata in modo da coincidere con il momento previsto in cui il governo dovrebbe versare i fondi del sussidio sul conto del cliente.

Questa esclusiva iniziativa è rivolta ai modelli che rappresentano l’avanguardia tecnologica e sostenibile della gamma. Così, l’Alfa Romeo Junior Elettrica gode di un acconto fino a 4.500 euro, mentre l’Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid ha un acconto fino a 2.475 euro.

Fiat 500e

Con questa misura agile e proattiva, Alfa Romeo ribadisce il suo impegno nei confronti del mercato spagnolo e dell’elettrificazione, eliminando l’incertezza delle scadenze burocratiche e abbattendo le barriere all’ingresso per facilitare l’accesso immediato alle più recenti tecnologie di mobilità a zero emissioni. Dunque decisione importante per Fiat e Alfa Romeo in Spagna che sicuramente sarà gradita dai clienti.