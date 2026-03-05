Fiat scatenata: Giga Panda e Fastback saranno solo l’inizio, tante novità in arrivo

Nel 2026 Fiat lancerà finalmente sul mercato Giga Panda e Fastback. Si tratta di due SUV lunghi circa 4,5 metri che si andranno a collocare nel segmento C del mercato, colmando una lacuna nella gamma della casa torinese che non è presente con un SUV di quelle dimensioni da molto tempo. Le due auto inoltre dovrebbero anche prendere indirettamente il posto di Fiat Tipo che entro metà anno usciranno definitivamente di scena e come sappiamo non sarà sostituita da una nuova generazione nonostante le richieste dei clienti vi siano.

Dopo i debutti dei due C-SUV Fiat pronta a far debuttare tante altre nuove vetture

Il loro debutto è previsto nella seconda metà dell’anno. Una delle due potrebbe debuttare in estate forse a luglio, l’altra invece in autunno. Qualcuno però ipotizza che alla fine Fiat potrebbe svelarle insieme forse già in estate. Una cosa sembra certa, già in primavera su queste due vetture così attese avremo le prime notizie importanti e non escludiamo che come accaduto in passato anche con i debutti di Topolino, 600 e Grande Panda, il loro design esterno possa essere svelato già alcuni mesi prima della presentazione ufficiale.

Al momento sappiamo che nasceranno entrambe su piattaforma smart car di Stellantis e che molto probabilmente saranno prodotte a Kenitra in Marocco. La Giga Panda sarà squadrata e con ampi spazi interni e arriverà in versione a 5 e 7 posti. Sarà chiaramente pensata per le famiglie e chi cerca ampi spazi. La gamma dei motori sarà composta da benzina, ibridi e versioni elettriche al 100 per cento. La Fastback invece sarà più stilosa con il tetto spiovente al posteriore e sarà pensata per attrarre nuovi clienti tra cui i giovani.

Queste due nuove Faiat saranno fondamentali per far crescere le vendite del marchio che vuole continuare ad essere la leader del gruppo Stellantis come numero di immatricolazioni a livello globale. Si tratta del resto di due veicoli che con un rapporto qualità prezzo che sarà molto interessante saranno proposti in uno dei segmenti di mercato più popolari in assoluto e cioè quello dei C-SUV. Le probabilità che Fiat possa avere successo con entrambi sembrano piuttosto elevate.

Giga Panda e Fastback pur essendo fondamentali per il futurod i Fiat non saranno le uniche novità che vedremo da qui al 2030 per la casa torinese che promette tante novità. Già nel 2027 si dice possa arrivare un nuovo pickup erede di Strada che però sarà venduto in tutto il mondo, Europa compresa e che farà parte sempre della famiglia Panda. Avrà una lunghezza intorno ai 4,4 metri e uno stile che richiamerà da vicino quello della Grande Panda. Il 2028 invece, se nel frattempo non ci saranno stati cambi di programma che sono sempre possibili, dovrebbe essere l’anno della cosiddetta Panda Van una versione camperizzata della Grande Panda perfetta per chi ama i weekend fuori in mezzo alla natura.

Il 2029 potrebbe essere tra tutti l’anno più importante per Fiat. Si vocifera in attesa di conferme ufficiali infatti che quello possa essere l’anno di debutto della nuova Fiat Pandina. Si tratta dell’erede della Panda attuale che sarà prodotta sempre presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano come l’attuale generazione ma su una nuova piattaforma che condividerà con la futura Fiat 500 altra auto in arrivo entro il 2030. Lo stile cambierà molto e assomiglierà maggiormente a quello della Grande Panda come si evince molto chiaramente dal render qui sopra. Ci sarà anche un tocco retrò per omaggiare la prima generazione di Panda anni ’80.

Questa auto avrà un prezzo molto interessante. Come confermato dal CEO Oliveir Francois si partirà da meno di 15 mila euro sia per l’ibrida che per l’elettrica. Qualcuno ipotizza un prezzo intorno ai 12 mila euro per la versione entry ma si attendono conferme ufficiali. La vettura avrà il difficile compito di non far rimpiagere l’attuale Panda come quote di mercato e numero di immatricolazioni ma avrà tutte le caratteristiche per poter addirittura fare meglio. Le aspettative di Fiat per questa auto sono elevatissime anche perchè i miglioramenti rispetto al modello attuale saranno altissimi a fronte di un prezzo che sarà uguale o forse addirittura inferiore.

Tornando alla futura Fiat 500, la prossima generazione sarà sin da subito ibrida ed elettrica. La sua produzione avverrà sempre a Mirafiori e il debutto potrebbe avvenire tra fine 2028 e prima metà del 2029. La vettura come stile sarà sempre fedele a se stessa immediatamente riconoscibile come una 500. Si cercherà di migliorare la qualità complessiva specie dell’elettrica che offrirà più autonomia più potenza ad un prezzo più basso. Infine dulcis in fundo, nel 2030 potrebbe esserci una sorpresa. A differenza delle altre auto che vi abbiamo nominato, che sono state già confermate salvo cambi di programma sempre possibili, a questo elenco di novità vogliamo aggiungere anche la nuova Fiat Multipla.

Come detto al momento non vi è nulla di certo ma gira voce con insistenza che Fiat abbiamo deciso entro fine decennio di riportare sul mercato una monovolume compatta lunga 4,1 metri che potrebbe nascere su base della concept Citroen Elo che a sua volta potrebbe dare origine anche ad un modello di Citroen. Del resto Olivier Franbcois stesso aveva detto che se in futuro Fiat avrebbe trovato una soluzione per riportare questo veicolo sul mercato rimanendo coerenti con la vecchia generazione allora tutto era possibile. Si spera anche su questo di poter avere le idee più chiare già a partire dai prossimi mesi.