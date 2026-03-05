Nuova Fiat Argo sarà quasi identica alla Grande Panda: ecco i brevetti

Vi abbiamo già scritto in numerose occasioni che nuova Fiat Argo sarà la gemella sudamericana di Fiat Grande Panda. Le due auto saranno in pratica la stessa vettura ma con nomi diversi e qualche altra piccola differenza. Se fino a pochi giorni fa si pensava che comunque tra le due auto qualche differenza ci sarebbe stata le ultime notizie che arrivano dal Brasile smentiscono questa ipotesi e confermano che le due auto saranno molto più simili del previsto per non dire quasi identiche. Sono infatti trapelati i brevetti del nuovo modello e come potete vedere voi stessi guardando le immagini qui sotto le due vetture sono praticamente le stesse.

Advertisement

I brevetti trapelati in Brasile non lasciano dubbi: la nuova Fiat Argo è praticamente uguale a Fiat Grande Panda europea

Nei rendering, che mettono in risalto le viste anteriore, laterale e posteriore, il design squadrato e pixelato della Fiat Grande Panda rimane presente. La modifica principale riguarda la stampa su portiere e portellone posteriore, che nella versione europea è stampata sulla carrozzeria, mentre l’auto che verrà venduta qui avrà portiere e portellone posteriori lisci – dopotutto, il nome non sarà lo stesso. Inoltre, se l’auto definitiva seguirà i brevetti depositati da Fiat, la nuova Fiat Argo che dovrebbe debuttare entro fine anno, avrà un aspetto molto più simile a un piccolo SUV rispetto alla generazione attuale, che è una tradizionale hatchback, più bassa e lunga. Sarà una rottura completa con il linguaggio stilistico delle auto vendute oggi.

La nuova Fiat Argo dovrebbe avvicinarsi molto a quanto Stellantis propone in Brasile già con la Citroën C3. Il motivo è tecnico: entrambe sarebbero sviluppate sulla stessa architettura Smart, dettaglio che spiega anche perché la C3 sia stata impiegata come “mulo” nelle prime fasi di collaudo del nuovo modello. Se l’impostazione verrà confermata, le due vetture condivideranno non solo componenti e impostazione meccanica, ma anche proporzioni simili: circa 3,99 metri di lunghezza e 2,54 metri di passo. L’Argo attuale, per confronto, misura 4,03 metri e ha un passo di 2,52 metri.

Advertisement

Coerentemente con la strategia Fiat orientata all’accessibilità e ai volumi, è plausibile che le versioni d’ingresso mantengano il motore 1.0 Firefly aspirato, con potenza intorno ai 75 CV e coppia di 10,7 kgfm, come oggi. Accanto a questo, la gamma potrebbe introdurre una forma di elettrificazione leggera: si parla di un mild-hybrid a 12 volt associato al 1.0 T200 già visto su Pulse e Fastback.

Sul fronte stile e personalizzazione, ci si attendono differenze tra mercati. In Europa vengono proposte tinte più vivaci e interni con contrasti marcati, mentre in Brasile le scelte potrebbero risultare più sobrie, con variazioni limitate su colori, tessuti e dettagli.

Advertisement

Infine, secondo indiscrezioni, Fiat potrebbe far convivere per un periodo nuovo e vecchio modello, replicando una formula già vista in passato con Palio e Uno: l’attuale generazione resterebbe a listino con un nuovo nome, ipotizzato “Urban”, in poche versioni (1.0 manuale e 1.3 CVT), semplificando l’offerta rispetto a oggi.