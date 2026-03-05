Nuova Alfa Romeo Stelvio: nel silenzio generale il biscione lavora per stupirci

Nuova Alfa Romeo Stelvio è una delle future novità che arricchiranno la gamma della casa automobilistica del biscione. Inizialmente prevista per il 2025 la vettura non arriverà prima del 2028 come confermato lo scorso anno dal CEO di Alfa Romeo Santo Ficili che ha ammesso il rinvio a causa della decisione di implementare motori termici in una gamma che inizialmente prevedeva solo motori elettrici. Da qualche tempo non si sta più parlando di questo modello che sembra essere scomparso dai radar. La stampa specializzata a parte noi per il momento preferisce occuparsi di altro e siamo noi gli unici a tenere vivo l’argomento nel silenzio generale.

Advertisement

Mentre la stampa tranne noi pensa ad altro il biscione lavora alacremente alla nuova Alfa Romeo Stelvio nella versione 2028

Come vi abbiamo detto nelle scorse settimane, questo rinvio al 2028 della nuova Alfa Romeo Stelvio, con la produzione che non inizierà prima della metà di quell’anno, è alquanto sospetto. Nel senso che difficilmente si tratta solo di un problema di motori ma pensiamo che ci sia stato un ripensamento del progetto più in generale. Le immagini di brevetto avevano rivelato già il design del modello e forse gli scarsi apprezzamenti da parte degli appassionati hanno spinto la nuova dirigenza del biscione a cambiare strada e modificare il progetto iniziale cercando di renderlo più in sintonia non solo con i gusti degli alfisti ma anche con quella che è la storia e il DNA del Biscione rendendo il SUV di seconda generazione più coerente con l’attuale versione.

Fonti vicine all’azienda ci confermano che nonostante al momento tutto sembri fermo, c’è fermento in casa Alfa Romeo. Si lavora alacremente per la nuova Alfa Romeo Stelvio nella versione ritoccata rispetto ai progetti iniziali che vedremo nel 2028. Secondo indiscrezioni tra la fine del 2026 e gli inizi del prossimo anno torneremo a vedere foto spia del prototipo che ovviamente non sarà più quello avvistato lo scorso anno. Ci giunge inoltre voce che nella seconda metà del 2026 avremo le idee più chiare su quando effettivamente arriverà il modello ma anche su alcuni dettagli tecnici relativi a piattaforma e gamma di motori.

Advertisement

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà un modello fondamentale per il biscione. Dopo la rinuncia al segmento E sarà lei la futura top di gamma del marchio e come tale dovrà rappresentare il non plus ultra che il brand ha da offrire da tutti i punti di vista. Consci di ciò i dirigenti della casa milanese lavorano affinchè tutto sia perfetto non saranno ammessi errori questa volta. Questa vettura insieme a Giulia dovrà rappresentare Alfa Romeo nel mondo e dovrà essere all’altezza della concorrenza, concorrenza che al momento è ancora molto lontana come numeri e quote di mercato nonostante la crescita registrata dal brand premium di Stellantis nel 2025 anno in cui le vendite sono cresciute del 20% rispetto all’anno precedente per un totale di oltre 73 mila immatricolazioni.