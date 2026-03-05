Toyota RAV4, le due facce del SUV per eccellenza in Italia

Con 700 unità al mese, Toyota ha scelto di misurare la propria ambizione sul segmento ibrido in Giappone, distribuendo la produzione della nuova RAV4 plug-in hybrid tra due stabilimenti. Un solo impianto non basta a contenere il progetto. Circa 8.400 unità l’anno destinate al mercato domestico, con l’Italia che aspetta il suo turno senza ancora sapere prezzi e tempi di consegna. Dettagli, si dirà. Eppure spesso sono proprio i dettagli a fare la differenza.

Advertisement

La nuova RAV4 PHEV si presenta con una doppia personalità dichiarata. Da una parte la GR Sport, dall’altra la Z. La prima parla il linguaggio della sportività, quindi assetto dedicato, servosterzo elettrico a risposta più pronta, Drive Mode Select con modalità Sport per chi vuole sentire la strada sotto i piedi anche a bordo di un SUV ibrido. La seconda risponde a chi nell’auto cerca un “salotto su ruote”. Interni curati, estetica sofisticata, qualità percepita come priorità assoluta. Due filosofie diverse, una sola piattaforma plug-in hybrid.

Advertisement

Il capitolo più interessante, però, è quello che guarda avanti. Dalla primavera 2026, il programma “UPGRADE SELECTIONS” by Toyota Upgrade Factory permetterà di acquistare online accessori originali e aggiornamenti funzionali installabili anche su vetture già consegnate.

È un cambio di paradigma reale. Il nuovo SUV di Toyota smette di essere un prodotto statico e diventa qualcosa che evolve insieme a chi lo guida. Prolungare il ciclo di vita di un’auto attraverso upgrade mirati è forse l’approccio più concreto che un costruttore possa adottare.

Sul nuovo servosterzo elettrico gli esperti si esprimono bene, ma rimandano il verdetto definitivo alla sinergia con telaio e sospensioni. Giusto così, d’altronde un componente non fa mica una dinamica in tutto e per tutto. La RAV4 PHEV ha le carte per essere competitiva nel segmento SUV ibridi plug-in, ma il mercato italiano valuterà quando i numeri, specie quelli dei listini, saranno finalmente sul tavolo.