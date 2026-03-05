in Citroen

Citroën Berlingo è il furgone compatto più venduto nel 2026 in UK

Questo secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni di nuovi veicoli pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders

di

Citroën Berlingo Van

Citroën Berlingo Van è il minivan più venduto nel Regno Unito nel 2026, secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni di nuovi veicoli pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). I dati mostrano anche che Citroën ha aumentato le sue vendite complessive del 42% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Advertisement

Il successo di Citroën Berlingo Van è in parte dovuto al suo successo presso le PMI in UK

Il successo di Citroën Berlingo Van è in parte dovuto al suo successo presso le PMI (piccole e medie imprese). Disponibile a partire da £ 22.645 (IVA esclusa), Citroën Berlingo Van beneficia del programma Citroën Advanced Comfort, che offre un maggiore comfort a bordo per gli occupanti. È disponibile anche in una variante completamente elettrica: l’e-Berlingo Van è prodotto presso l’unico stabilimento di produzione di veicoli elettrici del Regno Unito a Ellesmere Port. È disponibile a partire da £ 26.455 (IVA esclusa) con il sussidio del governo britannico per i veicoli plug-in, del valore massimo di £ 2.500.

Anche Citroën sta beneficiando della sua nuova gamma di auto, che comprende C3, C3 Aircross e C5 Aircross, tutte disponibili con una varietà di efficienti motorizzazioni a benzina, ibride o completamente elettriche. Le vendite del marchio sono aumentate del 42% su base annua, con un conseguente aumento della quota di mercato all’1,75%, in crescita dell’83% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Advertisement
Citroën Berlingo Van XTR

Greg Taylor, Amministratore Delegato di Citroën UK, ha dichiarato: “Questi risultati sono davvero incoraggianti. Sappiamo che Citroën Berlingo Van è un punto fermo delle strade britanniche e sono lieto di vedere che continua a esserlo. Stiamo anche raccogliendo i frutti della nostra gamma di prodotti rinnovata, che sta iniziando a riscuotere un notevole successo tra i clienti. Il nostro approccio è sempre stato quello di realizzare auto comode e accessibili, adatte alle esigenze dei consumatori britannici. Sono convinto che questo approccio sia quello giusto e questi risultati lo confermano”.

LinkedInTelegramWhatsApp

ARGOMENTI: Citroën Berlingo