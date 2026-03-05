Citroën Berlingo è il furgone compatto più venduto nel 2026 in UK

Citroën Berlingo Van è il minivan più venduto nel Regno Unito nel 2026, secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni di nuovi veicoli pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). I dati mostrano anche che Citroën ha aumentato le sue vendite complessive del 42% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il successo di Citroën Berlingo Van è in parte dovuto al suo successo presso le PMI in UK

Il successo di Citroën Berlingo Van è in parte dovuto al suo successo presso le PMI (piccole e medie imprese). Disponibile a partire da £ 22.645 (IVA esclusa), Citroën Berlingo Van beneficia del programma Citroën Advanced Comfort, che offre un maggiore comfort a bordo per gli occupanti. È disponibile anche in una variante completamente elettrica: l’e-Berlingo Van è prodotto presso l’unico stabilimento di produzione di veicoli elettrici del Regno Unito a Ellesmere Port. È disponibile a partire da £ 26.455 (IVA esclusa) con il sussidio del governo britannico per i veicoli plug-in, del valore massimo di £ 2.500.

Anche Citroën sta beneficiando della sua nuova gamma di auto, che comprende C3, C3 Aircross e C5 Aircross, tutte disponibili con una varietà di efficienti motorizzazioni a benzina, ibride o completamente elettriche. Le vendite del marchio sono aumentate del 42% su base annua, con un conseguente aumento della quota di mercato all’1,75%, in crescita dell’83% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Greg Taylor, Amministratore Delegato di Citroën UK, ha dichiarato: “Questi risultati sono davvero incoraggianti. Sappiamo che Citroën Berlingo Van è un punto fermo delle strade britanniche e sono lieto di vedere che continua a esserlo. Stiamo anche raccogliendo i frutti della nostra gamma di prodotti rinnovata, che sta iniziando a riscuotere un notevole successo tra i clienti. Il nostro approccio è sempre stato quello di realizzare auto comode e accessibili, adatte alle esigenze dei consumatori britannici. Sono convinto che questo approccio sia quello giusto e questi risultati lo confermano”.