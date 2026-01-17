Fiat, Alfa Romeo, Maserati e Lancia: ecco quali potrebbero essere le rinunce più dolorese con il nuovo piano Stellantis

Fiat, Alfa Romeo, Maserati e Lancia sono in attesa di conoscere le novità per il futuro che arriveranno dal nuovo piano industriale di Stellantis che verrà redatto da Antonio Filosa e che sarà annunciato verso la metà del 2026. Sono pfevisti cambiamenti importanti e addirittura si parla del possibile taglio o ridimensionamento di alcuni brand. Tra quelli maggiormente a rischio ci sarebbero DS, Abarth e Lancia.

Le rinunce più dolorose con il nuovo piano di Stellantis? Ecco cosa potrebbe accadere con Fiat, Alfa Romeo, Maserati e Lancia

Alcuni modelli dati per certi negli scorsi anni potrebbero non esserlo più con il nuovo piano industriale di Stellantis. Anzi di qualcuno abbiamo già la certezza. Ci riferiamo al mancato ritorno nel segmento E di Alfa Romeo che prima con Jean-Philippe Imparato sembrava una priorità. Alfa Romeo E-Jet non arriverà più e dunque le top di gamma del biscione continueranno ad essere Giulia e Stelvio. Il nuovo piano del gruppo dunque lo dovrebbe confermare.

Un modello che sembra essere a fortissimo rischio, come vi abbiamo già accennato in altre occasioni, è la nuova Lancia Delta. Ufficialmente confermata tra i tre nuovi modelli del nuovo corso Lancia e inizialmente prevista per il 2028 potrebbe alla fine non arrivare ed essere rimpiazzata da un altro modello e cioè un SUV compatto che secondo alcuni voci potrebbe essere prodotto a Pomigliano su STLA Small.

Altra rinuncia dolorosa secondo alcuni potrebbe riguardare la nuova Maserati Quattroporte inizialmente prevista nel vecchio programma di Maserati ma che attualmente potrebbe non rientrare più nei piani futuri del marchio di lusso di Stellantis sotto Antonio Filosa. Maggiori speranze sembra avere invece l’erede di Maserati Levante che forse sarà prodotta a Cassino.

Infine vi sono dubbi anche su una futura vettura di Fiat. Non ci riferiamo purtroppo alla nuova Fiat Punto che ancora una volta non farà parte della gamma di Fiat e questa non è una notizia, ma ad una versione di una dei futuri modelli in arrivo nel 2026. Ci riferiamo alla Giga Panda che inizialmente doveva avere una versione a 7 posti che invece a sorpresa potrebbe non arrivare. Questa però è un’ipotesi che ancora non tutti danno per scontata. Le voci in proposito rimangono discordanti. Certezze le avremo quando il nuovo piano di Stellantis sarà diventato pubblico intorno alla metà del 2026 in occasione del capital markets day.