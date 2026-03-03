Stellantis posiziona tre marchi tra i quattro più venduti a febbraio in Portogallo

Stellantis ha ribadito a febbraio la sua leadership nel mercato automobilistico del Portogallo in tutti i segmenti, così come aveva fatto nel primo mese dell’anno, affermandosi ancora una volta come gruppo leader in termini di vendite totali, così come nei veicoli passeggeri (PV) e nei veicoli commerciali leggeri (LCV). Secondo gli ultimi dati ACAP, riferiti allo scorso febbraio, Stellantis ha venduto complessivamente 6.670 veicoli (autovetture + veicoli commerciali leggeri), un volume che rappresenta una quota del 29,3% del mercato portoghese.

A febbraio il gruppo Stellantis ha guidato il mercato auto portoghese su tutti i fronti

È interessante notare che a febbraio tre dei quattro marchi automobilistici più venduti in Portogallo appartengono a Stellantis. Peugeot, con un totale di 2.824 unità vendute, è stato ancora una volta il marchio più venduto in Portogallo, assicurandosi una quota di mercato del 12,4%. Opel si è classificata al terzo posto con 1.411 veicoli (quota di mercato del 6,2%). Subito dietro, Citroën si è assicurata la quarta posizione, con 1.336 immatricolazioni e una quota di mercato del 5,9%.

Per tipologia di veicolo, il Gruppo Stellantis è stato leader anche nei veicoli passeggeri, registrando una crescita delle vendite del 18,3%, più di tre volte superiore alla crescita del mercato (5,5%), con 5.790 unità vendute, pari a una quota di mercato del 28,2%. Il Gruppo è stato leader anche nei veicoli commerciali leggeri , con i suoi marchi che hanno immatricolato un totale di 880 furgoni, raggiungendo una quota di mercato del 39,6%, un risultato che si basa in particolare sui furgoni prodotti a livello nazionale nello stabilimento Stellantis di Mangualde.

Considerando i volumi di vendita accumulati nei primi due mesi dell’anno, Stellantis è ancora una volta leader in tutti i settori. Nel mercato delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri, ha accumulato vendite per 12.299 unità, un volume che le garantisce una quota di mercato del 29,4% e rappresenta una crescita del 14% nel periodo, rispetto a una crescita del mercato del 7%.

Nel mercato delle autovetture, il Gruppo Stellantis conta 10.607 unità immatricolate e una quota di mercato del 28,4%, in crescita del 37%, ben al di sopra del 10% registrato dal mercato nel suo complesso. Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri (LCV), Stellantis ha venduto 1.692 furgoni fino ad oggi nel 2026, pari a una quota di mercato del 38,4%.

L’ampia gamma di modelli 100% elettrici efficienti di Stellantis le ha inoltre consentito di affermarsi come leader di mercato su tutti e tre i fronti nei primi due mesi dell’anno. In totale, per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri (LCV), il Gruppo guidato da Antonio Filosa ha venduto 2.304 auto 100% elettriche e si è assicurato una quota di mercato del 23,7%; tra le autovetture, ha registrato 2.070 immatricolazioni e una quota di mercato del 22,8%; infine, nel mercato LCV, ha venduto 234 furgoni, raggiungendo una quota di mercato del 36,2%.

In termini di modelli, Stellantis domina in Portogallo. Le tre auto più vendute nei primi mesi del 2026 sono tutte marchi Stellantis. Peugeot è in testa con 1.940 unità vendute del SUV 2008, seguita dalla 208 al 2° posto con 1.340 unità immatricolate e dalla Opel Corsa al 3° posto con 1.172.

Inoltre, nel segmento della micromobilità e dei quadricicli, la Citroën Ami si distingue come leader del segmento con 97 unità vendute fino ad oggi, seguita dalla Fiat Topolino, al 3° posto con 55 unità. Insieme, questi due quadricicli Stellantis rappresentano oltre il 40% del mercato.