Ram 2500: tornano le Lunar Edition nella Rebel e nella Power Wagon

In occasione dell’eclissi lunare totale di oggi, Ram annuncia il ritorno in America delle edizioni speciali a tema lunare del Ram 2500 Power Wagon e del 2500 Rebel. Con elementi di design esclusivi sia all’interno che all’esterno, questi veicoli pesanti offrono capacità fuori dal comune con un aspetto aggressivo e personalizzato.

“I nuovi pick-up Ram 2500 Lunar Edition offrono ai clienti un valore aggiunto e al tempo stesso un’immagine distintiva”, ha dichiarato Tim Kuniskis, responsabile dei marchi americani, SRT Performance, marketing e strategia di vendita al dettaglio per il Nord America. “Il 2500 Power Wagon e il Rebel sono già tra i veicoli fuoristrada più performanti nel segmento, il trattamento Lunar Edition li rende ancora migliori, con i contenuti apprezzati e il look aggressivo e personalizzato che desiderano”.

Disponibili per l’ordine entro la fine del mese, i pick-up Ram 2500 Lunar Edition presentano esterni in Ceramic Grey Clear-Coat e parte inferiore della carrozzeria in Diamond Black Crystal Pearl-Coat. Una cornice della griglia in tinta sostituisce la finitura Satin Black standard, aggiungendo un raffinato aspetto monocromatico. Le grafiche laterali Lunar Edition e i cerchi verniciati in nero, da 17″ per Power Wagon e 20″ per Rebel, completano il sorprendente design di ispirazione celeste.

All’interno, i pick-up pesanti Lunar Edition presentano sedili avvolgenti in pelle nera Natura Plus pieno fiore di altissima qualità con loghi Power Wagon o Rebel in rilievo. Le nuovissime cuciture a contrasto Copperhead Orange aggiungono un tocco di impatto visivo alla plancia, al cruscotto, ai sedili e alle portiere in pelle, e si estendono anche ai principali punti di contatto del conducente come il volante, le maniglie di sostegno e la leva del cambio al volante. A completare l’esclusivo trattamento degli interni, un esclusivo badge in lega sulla console centrale, realizzato in nero con scritta Satin Crome lavorata. All’interno, una cassaforte integrata Mopar con serratura per impieghi gravosi aggiunge un vano sicuro e nascosto per gli oggetti di valore.

Il pacchetto Lunar Edition si basa sull’allestimento di Livello 2, che include un touchscreen centrale Uconnect 5 da 14,5 pollici, un display interattivo per il passeggero anteriore da 10,25 pollici, un impianto audio premium Harman Kardon a 17 altoparlanti, pedaliera regolabile elettricamente, sistema di accesso e chiusura passivi delle portiere anteriori e tergicristalli con sensore pioggia. All’esterno dei modelli 2500 Power Wagon e Rebel, l’allestimento di Livello 2 aggiunge un cofano sportivo, luci di cortesia e del cassone a LED, un rivestimento del cassone con verniciatura a spruzzo e un gradino estraibile per il cassone.

L’allestimento di Livello 2 per Power Wagon aggiunge anche un verricello WARN Zeon-12 integrato nel paraurti anteriore, con portata fino a 5.500 kg, e griglie parasassi accessorie Mopar. L’allestimento di Livello 2 per Rebel aggiunge pedane laterali estraibili elettricamente. Tutti i pick-up Ram per impieghi gravosi offrono specchietti retrovisori convessi riscaldati e regolabili elettricamente, esclusivi della categoria, con ripiegamento elettrico, estensione telescopica elettrica e funzione di memorizzazione.

Il pacchetto Lunar Edition è disponibile sul Ram 2500 Power Wagon del 2026 con il leggendario motore HEMI V-8 da 6,4 litri e sul Ram 2500 Rebel del 2026 con il turbodiesel Cummins High-Output (HO) I-6. Il pacchetto Lunar Edition negli USA ha un prezzo di $ 1.995, con i modelli 2500 Power Wagon e 2500 Rebel Lunar Edition a partire rispettivamente da $ 86.385 e $ 93.885, destinazione inclusa. Ogni Ram modello 2026 è coperto dalla migliore garanzia limitata americana per camion e furgoni full-size, di 10 anni/100.000 miglia, per prestazioni ottimali in tutta tranquillità.