Volkswagen, smontato pezzo per pezzo il suo motore elettrico: la scoperta sorprende

Un motore elettrico smontato pezzo per pezzo può rivelare molto più di qualsiasi scheda tecnica. È quello che ha fatto nelle ultime settimane Sandy Munro, ingegnere americano noto per queste analisi, che spesso finiscono sotto la lente di costruttori e fornitori di tutto il mondo. Sul banco di prova è finito il nuovo motore APP550, l’unità che equipaggia diversi modelli del gruppo Volkswagen tra cui ID.4, ID.5, ID.7, oltre a Skoda Enyaq e Audi Q4 e-tron. Il risultato ha sorpreso anche gli osservatori più scettici, rimettendo in discussione l’idea di un’Europa strutturalmente in ritardo nella corsa tecnologica all’elettrico.

Advertisement

Volkswagen, il nuovo motore elettrico analizzato pezzo per pezzo cambia la percezione sull’Europa

Dal punto di vista delle prestazioni il salto rispetto alla generazione precedente è evidente, con 210 kW di potenza, pari a 286 cavalli, accompagnati da 560 Nm di coppia. Numeri importanti, ma non è questo l’aspetto che ha colpito maggiormente durante lo smontaggio. Ciò che ha impressionato Munro è la qualità costruttiva, con lavorazioni precise, tolleranze ridotte e un livello di assemblaggio raro anche tra i sistemi elettrici più avanzati attualmente sul mercato.

Advertisement

Il cuore dell’innovazione si trova nel rotore, dove Volkswagen ha adottato una soluzione apparentemente discreta ma tecnicamente efficace. I magneti permanenti non sono posizionati come elementi singoli, ma suddivisi in più segmenti leggermente disallineati tra loro. Questa configurazione rende più uniforme il flusso magnetico durante la rotazione, riducendo vibrazioni e rumorosità con benefici percepibili direttamente nell’abitacolo.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla gestione termica. Il sistema combina raffreddamento a olio e ad acqua senza ricorrere a pompe aggiuntive dedicate, con il lubrificante messo in circolo sfruttando direttamente la trasmissione, contribuendo a dissipare il calore in modo efficiente prima che venga trasferito al circuito principale. Una soluzione che punta a contenere i costi di produzione senza sacrificare le prestazioni termiche.

Secondo l’analisi di Munro, l’APP550 mostra anche una buona predisposizione agli sviluppi futuri. L’architettura sarebbe già compatibile con evoluzioni verso sistemi a 800 volt, tecnologia destinata a ridurre sensibilmente i tempi di ricarica sulle colonnine ad alta potenza e sempre più diffusa tra i costruttori premium.

Advertisement

Mentre la concorrenza cinese guadagna terreno, Volkswagen dunque risponde sul piano della qualità costruttiva, uno degli ambiti in cui i marchi europei cercano ancora di mantenere un certo vantaggio.