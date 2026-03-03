Alfa Romeo cresce nel 2025: oltre +20% a livello globale

Nel 2025 Alfa Romeo ha messo a segno una crescita globale del 20,1%, superando le 73.000 vetture consegnate a livello mondiale. Un risultato che rafforza il percorso di rilancio del marchio e conferma l’efficacia di una strategia orientata con decisione verso il cliente, sia nelle scelte di prodotto sia nel posizionamento sui diversi mercati. Oltre l’80% delle vendite complessive è stato realizzato in Europa, che si conferma l’area di riferimento per il brand, davanti a Nord America, Medio Oriente, Africa e Asia.

L’Europa guida la crescita di Alfa Romeo con un +31,1% su base annua

Proprio in Europa l’incremento è stato particolarmente significativo, con una crescita del 31,1% rispetto al 2024. Spiccano le performance nel Regno Unito (+80,1%) e in Francia (+41,9%), ma anche Italia (+20,7%), Germania (+20,5%) e Spagna (+15,1%) hanno registrato progressi rilevanti. Nel mercato italiano, inoltre, Alfa Romeo si è distinta come il marchio premium con l’aumento più consistente della quota di mercato, in crescita di 0,4 punti percentuali su base annua.

Nella regione Medio Oriente e Africa, la crescita si è attestata al 16,3%. In Marocco, Alfa Romeo è il secondo marchio in più rapida crescita nel mercato premium, con un aumento delle immatricolazioni del 65%, mentre in Turchia ha registrato un rialzo del 38,7%. In Asia, la progressione è ancora più marcata, con un +43,8% rispetto al 2024; il Giappone ha registrato un +71,4% e nel corso dell’anno il marchio è stato rilanciato a Taiwan e Malesia, rafforzando ulteriormente la sua presenza nella regione.

Protagonista di questa crescita è Junior, oggi venduta in 41 mercati e con oltre 60.000 ordini dal lancio, di cui il 17% nella versione BEV. Il modello ha conquistato la stampa, l’opinione pubblica e soprattutto nuovi clienti, parlando la lingua di una nuova generazione di Alfisti e confermando che il marchio sta andando nella giusta direzione.

In Europa, la sportiva compatta si posiziona al terzo posto nel segmento B-SUV premium, conquistando la leadership in Italia, Francia, Austria, Grecia e Slovacchia. È sul podio anche in dieci Paesi: seconda in Polonia, Romania e Slovenia; terza in Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera, Norvegia, Croazia e Lituania. Inoltre, in Marocco è leader tra i B-SUV premium con una quota del 33%, raggiungendo una quota di mercato del 20% nel segmento in Turchia e seconda tra i B-SUV premium BEV.

Nei territori francesi d’oltremare, La Réunion, Martinica e Guadalupa, il lancio di Junior ha contribuito ad aumentare di un punto percentuale la quota di mercato rispetto al 2024. In Giappone, dopo il debutto a giugno in occasione del 115 ° anniversario del marchio, Junior è entrato in soli sei mesi nella top five del segmento B-SUV premium, confermandosi un successo per l’area India-Asia Pacifica.

Nel 2025, Tonale si è confermato secondo modello in termini di volumi globali e si prepara a vivere il suo primo anno completo nella nuova configurazione di gamma nel 2026: sarà l’asset chiave di Alfa Romeo per consolidare ulteriormente la sua presenza nel segmento C-SUV premium.

La fine del 2025 ha segnato il debutto di Nuova Tonale sul mercato italiano, aprendo la strada ai lanci commerciali in altri Paesi europei. Offerta con motori Diesel, Ibrida e Q4 Ibrida Plug-In, l’evoluzione del primo C-SUV del marchio – rinnovandone il carattere sportivo e l’inconfondibile fascino del design italiano – continuerà a debuttare in altre regioni del mondo nel 2026, per consolidare ulteriormente la sua presenza globale.

Anche Giulia e Stelvio hanno ottenuto buoni risultati e rimarranno sotto i riflettori fino al 2027. Questi due modelli incarnano i valori Alfa Romeo: design senza tempo ed esperienza di guida che rappresentano un punto di riferimento nei rispettivi segmenti. Inoltre, sono stati prodotti 63 esemplari esclusivi di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione, la nuova edizione limitata globale realizzata per celebrare uno dei simboli più celebri del marchio, apparso per la prima volta su una vettura di serie nel 1963.

Il mix Quadrifoglio è significativo, superando il livello più alto dal lancio, pari all’11%. Da marzo 2026, le versioni Quadrifoglio saranno nuovamente ordinabili, in risposta alla forte domanda degli appassionati e a conferma del ruolo centrale delle varianti ad alte prestazioni nella strategia del marchio. Sempre nel 2025, il 13% delle unità vendute di Giulia e Stelvio sarà rappresentato dalla serie speciale Intensa, a conferma dell’apprezzamento per le versioni più esclusive.

Parallelamente alla crescita commerciale, la 33 Stradale continua a incarnare l’essenza più pura del marchio: simbolo di eccellenza artigianale e visione del futuro che rafforza il legame emotivo con gli appassionati di tutto il mondo. Il programma di consegne prosegue secondo i piani avviati a dicembre 2024, con cinque modelli su strada fino ad oggi.

Santo Ficili, Amministratore Delegato di Alfa Romeo, ha dichiarato: ” Superare il 20% di crescita globale, con l’Europa a +31%, dice una cosa forte e chiara: Alfa Romeo è tornata in gara. Ma ciò che conta di più è la qualità di questo percorso. Focalizziamo ogni decisione su clienti e automobilisti, perché la nostra ambizione non è solo quella di aumentare i volumi, ma di costruire desiderabilità, fidelizzazione e valore nel tempo. Junior ha ampliato la nostra base clienti rimanendo fedele al DNA sportivo del marchio. Tonale entra ora nel suo primo anno completo con il nuovo modello e rappresenta un pilastro strategico per il 2026″.

“La gamma comprende anche Giulia e Stelvio, comprese le versioni Quadrifoglio, vetture che rimangono un punto di riferimento per dinamica di guida e identità di marca. E la 33 Stradale continua ad affascinare gli appassionati di tutto il mondo, ricordandoci l’essenza più autentica del marchio. Il nostro percorso è chiaro: evolvere rimanendo autenticamente Alfa Romeo. Grazie a tutto il team Alfa Romeo e ai nostri partner per l’energia, l’impegno e la passione che hanno reso possibile questo risultato.