Stellantis è stato il principale depositante di brevetti in Francia nel 2025 

Nel 2025 Stellantis ha registrato 1.294 brevetti in Francia, conquistando il primo posto nella graduatoria annuale pubblicata dall’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (INPI). Il gruppo si conferma così leader nella classifica dei depositi per il terzo anno consecutivo, un risultato che evidenzia la continuità dell’impegno nell’innovazione e nella ricerca tecnologica all’interno del panorama industriale francese.

Gli ingenti investimenti di Stellantis in ricerca e sviluppo sono guidati dall’obiettivo di fornire ai clienti soluzioni di mobilità sempre più sicure, accessibili e sostenibili. Proteggere questo lavoro attraverso i brevetti è un fattore chiave per garantirne il successo e fornire un vantaggio competitivo strategico. I brevetti, e più in generale la proprietà intellettuale, sono una leva per la creazione di valore e costituiscono una parte significativa del patrimonio immateriale del gruppo guidato da Antonio Filosa.

I 1.294 brevetti depositati nel 2025 testimoniano le innovazioni prodotte dai team di ricerca e sviluppo con sede in Francia, impegnati in numerosi progetti, tra cui: Guida autonoma di livello 4. Numerosi brevetti coprono il lavoro sulla piattaforma AV Ready Platform TM. Serve come base per lo sviluppo di robotaxi competitivi e ha portato a collaborare con partner come Poniy.ai, Nvidia, Wayve, Uber e Bolt; Comunicazione satellitare, con soluzioni tecniche che consentono di integrare l’antenna nel rispetto dei vincoli automobilistici; Ottimizzazione dell’accumulo e della conversione elettrica.

Lo dimostra il progetto IBIS (Intelligent Battery Integrated System), una tecnologia all’avanguardia, protetta da numerosi brevetti, che segna un significativo progresso per le applicazioni energetiche mobili, rendendole più efficienti, sostenibili e convenienti.

Queste domande di brevetto coprono anche tutti gli aspetti dei numerosi sviluppi di prodotto in corso e sono equamente distribuite in tre aree tecniche: Solo elettronica e software rappresentano 400 domande di brevetto quest’anno. Riguardano tutto, dalle architetture elettroniche, ai sistemi di infotainment e connettività, fino al software di guida autonoma, in particolare L2+, che equipaggia i veicoli.

Progettazione e integrazione di propulsori e sistemi di gestione della ricarica nelle piattaforme. Nell’ambito dei propulsori, ciò rappresenta 427 brevetti depositati entro il 2025. Queste innovazioni mirano, in particolare, a semplificare l’esperienza del cliente. Ad esempio, l’utilizzo del cavo di ricarica è stato premiato agli Stellantis Genius Awards, un concorso interno che celebra il talento di uomini e donne particolarmente innovativi.

Nel campo dei telai e degli equipaggiamenti (che rappresentano 467 brevetti entro il 2025), i brevetti coprono invenzioni che consentono l’integrazione efficiente delle creazioni dei nostri designer o dei nuovi propulsori. È il caso, ad esempio, dell’integrazione dell’airbag nel volante Hypersquare che Peugeot lancerà, che ha generato numerosi brevetti.

All’interno di Stellantis, le domande presentate in Francia presso l’INPI rappresentano circa la metà di tutti i depositi iniziali di brevetti a livello mondiale. In Francia, Stellantis beneficia di potenti ecosistemi collaborativi e di una capacità unica di trasformare la ricerca in soluzioni industriali concrete. L’azienda si avvale di una rete di oltre 40 partnership accademiche, che riuniscono università, istituti di ricerca, aziende ed enti pubblici.

Queste collaborazioni sono strutturate da dieci Open Lab, integrate da una partnership strategica con il CEA (Commissione francese per le energie alternative e l’energia atomica). Stellantis collabora inoltre con i suoi fornitori su progetti di ricerca avanzata e con una rete di startup accuratamente selezionate. Dal 2022, 74 progetti dimostratori o “Proof of Concept” sono stati sviluppati con startup tramite Stellantis Ventures, e cinque importanti accordi di accelerazione e finanziamento hanno permesso alle tecnologie emergenti di raggiungere il mercato.

“In Francia, Stellantis può contare su una Ricerca e Sviluppo particolarmente solida, su potenti ecosistemi collaborativi e su una capacità unica di trasformare la ricerca in soluzioni concrete”, spiega Anne Laliron, Direttore Innovazione di Stellantis. “Questo impegno quotidiano dei nostri dipendenti è uno dei punti di forza essenziali su cui l’azienda fa affidamento per offrire nuove soluzioni che contribuiscono a trasformare il modo in cui utilizziamo le auto, a vantaggio dei nostri clienti”.