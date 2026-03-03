Volkswagen supera quota due milioni di auto elettriche vendute

Volkswagen supera i due milioni di auto elettriche consegnate a livello globale, un traguardo che arriva dopo oltre dieci anni di investimenti e che racconta una strategia avviata ben prima che l’elettrificazione diventasse la priorità dell’intero settore. Un risultato che il gruppo tedesco ha costruito partendo da modelli di nicchia per arrivare a una gamma capace di competere sui principali mercati mondiali.

Volkswagen: vendute due milioni di auto elettriche in oltre dieci anni

Il percorso aveva preso forma già nel 2013 con Volkswagen e-Up! ed e-Golf, prime sperimentazioni su larga scala che avevano il compito di raccogliere dati e abituare il pubblico all’idea di un’auto elettrica firmata Volkswagen. Il cambio di passo vero è arrivato nel 2020 con la famiglia ID., sviluppata sulla piattaforma MEB dedicata esclusivamente ai veicoli a batteria. Da quel momento i volumi hanno cominciato a crescere con continuità, accelerando soprattutto nei mercati dove le infrastrutture di ricarica e gli incentivi statali hanno sostenuto la domanda.

A rappresentare simbolicamente il traguardo è una ID.3, consegnata recentemente alla propria acquirente presso lo stabilimento di Dresda. La compatta è stata il primo modello nato sulla piattaforma MEB e conta circa 628.000 unità vendute dal lancio, confermandosi uno dei riferimenti del segmento. I numeri più consistenti arrivano però dai SUV ID.4 e ID.5, che insieme hanno superato le 900.000 consegne globali grazie a una distribuzione capillare tra Europa, Cina e Stati Uniti. La loro capacità di adattarsi a mercati molto diversi tra loro ha rappresentato probabilmente il fattore più importante nella crescita complessiva della gamma elettrica del marchio. Più recente il contributo della ID.7, disponibile in versione berlina e Tourer, che dal debutto nel 2023 ha già raggiunto circa 132.000 unità consegnate.

Il gruppo continua nel frattempo ad aggiornare progressivamente i propri modelli, lavorando sia sull’autonomia sia sull’esperienza a bordo, due aspetti che restano centrali nelle valutazioni d’acquisto. Nei prossimi anni l’obiettivo è abbassare ulteriormente la soglia d’ingresso con modelli compatti come le future ID. Polo e ID. Cross, pensati per portare l’elettrico nei segmenti di massa dove i volumi sono più significativi e la concorrenza più agguerrita.

Superare i due milioni di unità conferma che la strategia basata su una famiglia di modelli dedicati sta producendo risultati concreti. Se il ritmo attuale verrà mantenuto, il passaggio ai tre milioni potrebbe arrivare in tempi piuttosto rapidi, consolidando ulteriormente il ruolo di Volkswagen tra i protagonisti principali della transizione elettrica globale. Nel frattempo, un esperto ha smontato il motore elettrico di Volkswagen per valutare qualità ed efficienza, restando molto sorpreso.