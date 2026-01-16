Nuova Alfa Romeo Stelvio: forse tutto quello che abbiamo visto fino ad ora non vale più

Nuova Alfa Romeo Stelvio, che inizialmente doveva essere presentata nel 2025, sarà svelata non prima del 2028. La notizia che circolava già dallo scorso anno è stata confermata ufficialmente dal numero uno di Alfa Romeo Santo Ficili in occasione del Salone dell’auto di Bruxelles 2026. Il ritardo dunque sarà di almeno tre anni. Questo fa presagire che non si tratterà solo di cambiare la gamma dei motori introducendo i motori ibridi, ma probabilmente ci sarà stato un ripensamento a 360 gradi del progetto iniziale.

Ci potrebbe essere stato un ripensamento a 360 gradi per la nuova Alfa Romeo Stelvio

Non troviamo altra giustificazione ad un rinvio così lungo. Tra l’altro, come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo, il problema dei motori è molto relativo dato che negli USA altre auto su piattaforma STLA Large hanno aggiunto alla loro gamma senza problemi motori termici. Ci riferiamo in particolare alla muscle car Dodge Charger.

Dunque ciò significa che rispetto alle immagini di brevetto che vi abbiamo mostrato lo scorso anno, rispetto alle foto spia del prototipo camuffato avvistato in fase di test invernali e rispetto anche a tutti i render che fin qui vi abbiamo mostrato potrebbero esserci cambiamenti notevoli.

Insomma in parole povere potrebbe anche essere che tutto quello che fin qui abbiamo visto non vale più. Tra l’altro da Cassino ci arrivano notizie che comunque se sarà il 2028, la produzione non inizierà comunque prima della seconda metà dell’anno. Quindi parliamo di uno slittamento di tre anni abbondanti.

Non volendo credere all’ipotesi di alcuni che Stellantis prende tempo in attesa di capire cosa fare con il brand del biscione, pensiamo che l’ipotesi più similare sia quella che il progetto dell’ex CEO Imparato non abbia convinto per nulla la nuova direzione di Stellantis e dunque si sia preferito ricominciare da zero con la nuova Alfa Romeo Stelvio e anche con la nuova Alfa Romeo Giulia, di cui tra l’altro al momento non vi sono foto spia, brevetti, teaser o altro.

Se fosse davvero così secondo molti potrebbe anche essere una cosa positiva. Non tutti erano rimasti particolarmente entusiasti di quello che si era intuito a proposito del design della nuova Alfa Romeo Stelvio. Chissà che i dirigenti del biscione abbiano percepito il malumore dei clienti e abbiano deciso di intervenire in maniera pesante con le modifiche alla vettura che però starebbero richiedendo tempi molto più lunghi del previsto. A metà anno probabilmente scopriremo l’arcano.