Stellantis è leader nelle vendite in Francia a febbraio 2026

In un mercato in calo dell’11% a febbraio, Stellantis France continua la sua ripresa con una quota di mercato di quasi il 33%. L’azienda detiene il primo posto nel mercato delle autovetture (PC), dei veicoli commerciali leggeri (LCV) e nel mercato combinato PC + LCV, e vanta cinque veicoli nella Top 10: la Citroën C3 e le Peugeot 208, 2008, 3008 e 308.

“Con una quota di mercato di quasi il 33% a febbraio 2026, Stellantis France conferma la sua crescita dall’inizio dell’anno, con veicoli molto apprezzati dai nostri clienti, cinque dei quali sono nella top 10, e marchi che registrano buone performance come FIAT e Opel”, ha commentato Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis France. “Nel mercato C-SUV, la Citroën C5 Aircross è salita al 3° posto , tra la Peugeot 3008 al 1° e la Peugeot 5008 al 5° . Tutti e tre questi veicoli sono prodotti in Francia.” Per quanto riguarda i marchi: Peugeot piazza quattro veicoli nella TOP 10: la Peugeot 208, 2008, 3008 e 308. Il marchio è leader nelle autovetture ibride e nelle autovetture + veicoli commerciali leggeri e conferma la sua leadership nei B-SUV e C-SUV.

Citroën conferma il suo ritorno e il forte slancio commerciale, con 14.858 immatricolazioni. Il marchio raggiunge una quota di mercato del 9,9%, con un aumento di 1,1 punti rispetto al 2025. Citroën sale al 3° posto nel mercato delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri in tutti i canali.

Nel mercato delle autovetture su tutti i canali, Citroën sale anche a terzo posto tra i marchi più venduti in Francia, trainata da una quota di mercato del 9,7%, in crescita di 1,5 punti rispetto al 2025. Questa performance è sostenuta principalmente dal mercato delle autovetture, esclusi gli LCD, dove Citroën ottiene una performance notevole di +5,2 punti.

Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, in tutti i canali, il marchio mantiene la terza posizione e raggiunge una quota di mercato dell’11%, confermando la rilevanza della sua offerta di utilità.

L’andamento delle vendite è trainato dal continuo successo della Citroën C3, che ha registrato 7.616 immatricolazioni e si è classificata al 2° posto sul mercato, confermando il suo ruolo centrale nella gamma. Anche il segmento dei SUV sta registrando ottime performance: Il SUV C3 Aircross si classifica al 4° posto nel suo segmento, guadagnando una posizione rispetto all’ultimo trimestre del 2025. La nuova C5 Aircross sale al 3° posto nel suo segmento, guadagnando due posizioni rispetto all’ultimo trimestre del 2025.

Opel ha registrato un significativo incremento del 51,1% rispetto a febbraio 2025 nel mercato dei veicoli passeggeri, portando la sua quota di mercato al 2,7%. Questa performance riflette il dinamismo del marchio e l’attrattiva della sua gamma per i clienti francesi. I risultati sono trainati principalmente dai modelli di punta Mokka, Frontera, Grandland e Astra, supportati dai nostri sforzi di vendita e dalla crescita dell’offerta elettrificata.

FIAT ha registrato un incremento del 63,8% nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri rispetto a febbraio 2025 e ha raggiunto una quota di mercato del 3,3%, in crescita dell’1,5% rispetto a febbraio 2025. Nelle autovetture, questa performance è stata trainata in particolare dai suoi modelli di punta: la 600, la Grande Panda e la 500.

Nel mercato dei Veicoli Commerciali Leggeri (LCV), FIAT conferma il suo slancio con una crescita record del +67,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, raggiungendo una quota di mercato dell’8,4%, in crescita di +3,3 punti rispetto a febbraio 2025.

A febbraio, la quota di mercato di Jeep è aumentata di 7 punti base, attestandosi allo 0,68% (veicoli passeggeri). Questa performance conferma la dinamica positiva osservata da gennaio. La nuova Jeep Compass ha avuto un ottimo avvio sin dal lancio: le vendite sono raddoppiate rispetto alla generazione precedente, con una crescita notevole sia nel canale privato che in quello B2B. Il Brand rafforza anche la sua posizione sul 100% elettrico: a febbraio, il 41% dei clienti Avenger e il 39% dei clienti Compass hanno optato per una motorizzazione 100% elettrica.

Leapmotor conferma questo mese il suo slancio di crescita superando l’1% di quota di mercato nei veicoli elettrici, con un incremento di oltre il +127% rispetto a febbraio 2025. Il 97% dei volumi corrisponde al 100% di veicoli elettrici (BEV). La T03 conferma la sua posizione di leader nel segmento A, mentre il SUV compatto B10 mostra progressi costanti e si afferma come un modello particolarmente promettente.

Con una quota di mercato superiore al 40% nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, Stellantis Pro One conferma la sua posizione di leadership in questo mercato. Questa performance riflette la continua fiducia dei nostri clienti nella nostra offerta e nella nostra competenza nel settore.

Per quanto riguarda i veicoli elettrici, la quota di mercato dei BEV raggiunge il 36,9%, rappresentando un mix del 9,6%, vicino al mix di mercato del 10,5%. Per sostenere questo slancio, a marzo inizieranno i Pro Days, con offerte speciali e interessanti, in particolare sui veicoli elettrici. Questi eventi professionali aumenteranno ulteriormente la nostra visibilità, stimoleranno il coinvolgimento dei clienti e presenteranno l’intera gamma di prodotti, confermando il posizionamento strategico e il dinamismo di Stellantis Pro One nel mercato dei veicoli commerciali leggeri.

A febbraio, Stellantis è stata leader nei veicoli 100% elettrici con una quota di mercato del 26,56% nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri, del 25,6% nelle autovetture e del 36,9% nei veicoli commerciali leggeri. Con la leadership nei segmenti A e B, che rappresentano una quota di mercato del 42,25% e 3 modelli nella Top 5 (ë-C3, E-208, E-2008), Stellantis conferma il suo impegno per una mobilità accessibile grazie all’ampiezza della sua offerta di 17 modelli in questi segmenti.

Dall’inizio del 2026, Stellantis è leader di mercato nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri 100% elettrici con una quota di mercato del 29,49%, trainata da 3 modelli nella Top 5 (E-208, ë-C3, E-2008), e prima anche nel mercato delle autovetture con un BEV con il 27,47% e dei veicoli commerciali leggeri con un BEV con una quota di mercato del 33,54%.