Dacia rivoluziona la Sandero Stepway: diventerà un SUV compatto a sé stante

Se avete la sensazione che le Dacia siano diventate molto più care rispetto al passato, non vi sbagliate. Sono ormai lontani i tempi delle Duster sotto i 12.000 euro o delle Sandero pubblicizzate a meno di 9.000 euro nei primi anni 2010. La crisi sanitaria e le difficoltà nelle forniture hanno sicuramente contribuito all’aumento dei prezzi, ma non è tutto.

Negli ultimi anni i listini del marchio rumeno sono cresciuti soprattutto per una ragione. Le versioni d’ingresso più essenziali sono progressivamente scomparse perché semplicemente non venivano acquistate. In alcuni mercati europei, i clienti hanno sempre preferito sfruttare il vantaggio di prezzo offerto da Dacia per salire di livello negli allestimenti, scegliendo modelli più completi e meglio equipaggiati rispetto alle configurazioni base. Anche il CEO del marchio ha affrontato la questione, sottolineando come molti clienti provenienti da altri brand scelgano Dacia puntando direttamente sugli allestimenti più ricchi, riuscendo comunque a risparmiare rispetto a modelli equivalenti proposti dalla concorrenza.

Questo ha portato a una trasformazione quasi inevitabile della gamma. Dacia è rimasta un marchio accessibile, ma le auto sono diventate via via più curate e ricche di dotazioni. Oggi gran parte delle vendite di Jogger, Duster e Bigster riguarda proprio le versioni più accessoriate, come Extreme e Journey, mentre gli allestimenti più semplici rappresentano ormai una quota minima.

La stessa evoluzione riguarda anche la Sandero, che viene scelta sempre più spesso nella variante Stepway. L’aspetto rialzato, le protezioni della carrozzeria e le barre sul tetto hanno reso questa versione talmente popolare da oscurare quasi il modello da cui deriva. Per molti clienti la Stepway non è più una Sandero con look da off-road, ma un’auto a sé.

Non sorprende quindi che nei piani futuri del marchio si parli di una separazione tra i due modelli. Secondo le indiscrezioni, la prossima Dacia Stepway potrebbe evolversi in un veicolo autonomo, con dimensioni maggiori e un posizionamento più vicino ai SUV urbani veri e propri. La lunghezza dovrebbe avvicinarsi ai 4,2 metri, entrando così nello stesso territorio di modelli come Renault Captur.

Dal punto di vista tecnico si parla di una piattaforma multi-energia capace di ospitare motori benzina, GPL, full hybrid e anche versioni completamente elettriche. Proprio l’elettrificazione potrebbe aprire alla possibilità di una trazione integrale elettrica, una novità assoluta per la Stepway.

Se queste anticipazioni verranno confermate, il cambiamento sarà significativo. La Stepway passerebbe da semplice variante rialzata di una city car a SUV compatto vero e proprio, confermando come anche Dacia stia evolvendo insieme alle aspettative del mercato e dei suoi clienti. Nel frattempo, Dacia ha detto addio alla Spring e si prepara ad introdurre la nuova Spacer.