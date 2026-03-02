Cassino osservata speciale anche in Germania: la crisi Stellantis diventa un caso europeo

Per anni lo stabilimento Stellantis di Cassino è stato uno dei simboli della capacità industriale italiana. Una fabbrica moderna, tecnologicamente avanzata, specializzata in modelli premium e sportivi. Un impianto che dava lavoro a migliaia di persone e rappresentava un punto di riferimento per l’intero territorio del Lazio meridionale. Oggi, però, quella stessa fabbrica è diventata il simbolo di una crisi che non fa più rumore solo in Italia. Anche in Germania, sulle pagine di Auto motor und sport, si parla apertamente della situazione difficile che sta attraversando Cassino.

Advertisement

La crisi di Cassino fa discutere anche in Germania, approfondimento di Auto, moto und sport

Quando una delle riviste automobilistiche più autorevoli d’Europa decide di raccontare ciò che accade in uno stabilimento italiano, significa che la questione ha assunto una dimensione ben più ampia. Non è più soltanto un problema locale o sindacale. È un segnale di squilibrio che riguarda l’intera strategia europea di Stellantis.

Cassino da decenni produce vetture per Alfa Romeo e Maserati, marchi che evocano sportività, eleganza, tradizione. Oggi, almeno ufficialmente, dalle sue linee escono Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Maserati Grecale. Ma la parola chiave, sempre più spesso, è “in teoria”.

Advertisement

Secondo quanto riportato dai media italiani e ripreso anche in Germania, nel gennaio 2026 la produzione nello stabilimento è durata appena quattro giorni. Quattro giorni in un mese. Un dato che parla da solo e che rende inutile qualsiasi retorica. Non si tratta di una breve pausa tecnica o di un rallentamento temporaneo. È un impianto praticamente fermo.

E non è un episodio isolato. Nel 2025 Cassino ha accumulato oltre 100 giorni di fermo produttivo, chiudendo l’anno con circa 19.000 vetture prodotte. Numeri molto lontani dalle potenzialità dell’impianto. Numeri che raccontano una fabbrica che lavora a intermittenza, sospesa tra cassa integrazione e attese.

Advertisement

Dietro questi dati ci sono persone. Operai, tecnici, impiegati. Famiglie che vivono con l’incertezza di turni cancellati e produzioni rinviate. C’è un indotto fatto di piccole e medie imprese che dipendono dalla continuità produttiva dello stabilimento. Ogni giorno di fermo significa meno lavoro anche per loro. Il territorio intorno a Cassino è cresciuto negli anni grazie alla presenza dell’automotive. Oggi quella stessa economia locale si ritrova fragile.

La causa principale della crisi è legata alle scelte strategiche di Stellantis. Il rinvio dei nuovi modelli, in particolare dei successori di Giulia e Stelvio, ha creato un vuoto industriale. Il nuovo Stelvio, annunciato come modello completamente elettrico già per il 2025, è stato posticipato. E quando un prodotto chiave slitta, l’intera catena produttiva resta sospesa.

Advertisement

Senza nuovi modelli e con una domanda europea in rallentamento, Cassino si è trovata in una zona grigia. Non abbastanza volumi per lavorare a pieno ritmo, ma nemmeno un piano chiaro per ripartire. Rocco Palombella, segretario generale dei metalmeccanici, ha parlato apertamente di mancanza di prospettive certe. Parole che riflettono un sentimento diffuso: non è solo la crisi del presente a preoccupare, ma l’assenza di una visione sul futuro.

La situazione italiana si inserisce in un quadro europeo complesso. Anche altri stabilimenti Stellantis hanno vissuto stop e riduzioni di produzione. In Francia e Spagna si sono registrate interruzioni temporanee. In Polonia, a Tychy, la riduzione dei volumi ha portato a esuberi e tensioni occupazionali. Il settore automotive europeo sta attraversando una fase delicata, stretta tra la transizione elettrica, la pressione competitiva e una domanda incerta.

Advertisement

In Italia il quadro è ancora più evidente. Rispetto al 2023, la produzione automobilistica è crollata fino al 36%, toccando livelli che non si vedevano dagli anni Cinquanta. Mirafiori, Modena, Cassino: nomi storici che oggi faticano a trovare continuità produttiva. Molto dipenderà dal piano industriale che il nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa, presenterà il 21 maggio 2026. Sarà il primo vero banco di prova dopo l’era Tavares. Il fatto che l’investor day si tenga a Detroit e non in Europa è stato letto da alcuni come un segnale delle priorità future del gruppo. L’Italia e gli altri Paesi europei attendono risposte concrete.

Intanto, anche in Germania si osserva con attenzione. Il racconto di Auto motor und sport non è polemico, ma analitico. È la fotografia di una fabbrica che rischia di perdere centralità in una fase di trasformazione profonda dell’industria automobilistica.

Advertisement

Cassino come evidenziato anche dai tedeschi è una fabbrica simbolo che rappresenta la capacità dell’Italia di produrre auto premium, di competere su qualità e tecnologia. Vederlo fermo, o quasi, fa impressione. E il fatto che anche oltreconfine se ne parli dimostra quanto il suo destino sia legato agli equilibri industriali dell’intera Europa. La domanda ora è semplice, ma decisiva: Cassino tornerà a essere un motore produttivo o resterà un impianto in attesa come oggi? La risposta a questa domanda non riguarda il destino di una sola fabbrica. Riguarda il futuro dell’automotive italiano.