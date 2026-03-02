Peugeot 3008 GTI: intrigante ipotesi di design per il SUV ad alte prestazioni

L’idea può far storcere il naso ai puristi, ma è proprio questo il punto: la nuova Peugeot 3008 GTI potrebbe davvero diventare realtà. E se così fosse, segnerebbe un passaggio simbolico importante per Peugeot: riportare in vita una delle sigle più amate della sua storia, adattandola ai tempi moderni.

Un render pubblicato dal sito francese auto-moto immagina così la futura, ipotetica, nuova Peugeot 3008 GTI

GTI, per molti, significa 205, 306, 208. Significa hot hatch compatte, leggere, scattanti. Oggi però il mercato è cambiato: i SUV dominano le vendite, l’elettrico avanza e le compatte sportive tradizionali faticano a trovare spazio. È in questo scenario che prende forma l’ipotesi di una Peugeot 3008 GTI elettrica. Un’operazione che avrebbe un obiettivo chiaro: rilanciare l’immagine dinamica del Leone.

A riaccendere l’interesse sono stati i render pubblicati dalla rivista francese Auto-Moto. Le immagini mostrano una 3008 decisamente più muscolosa: paraurti scolpiti, assetto ribassato, cerchi maggiorati e una firma luminosa ancora più aggressiva, con le tre “unghiate” LED ben evidenziate sul frontale. Non è solo una 3008 con qualche dettaglio rosso in più, ma un SUV che prova a comunicare carattere e sportività già al primo sguardo.

Dietro questa ipotesi non c’è solo fantasia grafica. Il progetto potrebbe sfruttare quanto sviluppato per la nuova Peugeot 208 GTI elettrica, inizialmente prevista ma poi congelata durante una fase di riorganizzazione interna. Il lavoro tecnico, però, non sarebbe stato accantonato del tutto. Anzi, potrebbe essere stato riorientato verso un modello più in linea con le attuali logiche di mercato: un SUV compatto ad alte prestazioni.

Il cuore della possibile Peugeot 3008 GTI sarebbe un powertrain completamente elettrico da 280 CV, già utilizzato su alcune versioni sportive all’interno del gruppo Stellantis. Una potenza che, unita alla coppia immediata tipica dei motori elettrici, garantirebbe accelerazioni brillanti e riprese fulminee. Numeri alla mano, si potrebbe ipotizzare uno 0-100 km/h attorno ai sei secondi, valore più che interessante per un SUV di questo segmento.

Dal punto di vista tecnico, la Peugeot 3008 GTI potrebbe condividere molto con l’imminente Opel Mokka GSE, destinata a essere la proposta sportiva del marchio tedesco. In questo caso, la Peugeot rappresenterebbe la declinazione francese della stessa filosofia: piattaforma condivisa, ma messa a punto e stile coerenti con il DNA del Leone.

E qui entra in gioco il tema più delicato: può un SUV essere una vera GTI? La risposta non è scontata. La sigla GTI non è solo una questione di cavalli, ma di sensazioni di guida, leggerezza, coinvolgimento. Con l’elettrico, inoltre, bisogna fare i conti con il peso delle batterie, che impone un lavoro accurato su assetto, sterzo e gestione elettronica per mantenere agilità e precisione.

Secondo i render, anche l’abitacolo seguirebbe questa impostazione più radicale. Volante squadrato ispirato al recente concept Polygon, sedili sportivi, cuciture a contrasto e finiture dedicate. L’idea sarebbe quella di creare un ambiente capace di trasmettere sportività senza sacrificare tecnologia e qualità percepita, elementi ormai centrali per Peugeot.

Dal punto di vista strategico, una Peugeot 3008 GTI avrebbe un senso preciso. Il marchio sta costruendo un’immagine sempre più sofisticata e tecnologica, ma non vuole perdere il legame con la propria tradizione sportiva. Spostare la GTI su un SUV elettrico potrebbe essere il modo per tenere viva quella storia, adattandola alle nuove esigenze del mercato.

Certo, resta da capire come reagiranno gli appassionati. Per alcuni sarà un’eresia, per altri una naturale evoluzione. Ma in un mondo in cui le hot hatch a benzina stanno progressivamente scomparendo, forse questa è l’unica strada per far sopravvivere la sigla GTI.

Al momento non c’è ancora un annuncio ufficiale né una data di lancio. Tuttavia, il fatto che la base tecnica sia già disponibile e condivisa all’interno del gruppo rende il progetto realistico. Non servirebbe partire da zero, ma adattare e rifinire una piattaforma esistente.

Se vedrà davvero la luce, la Peugeot 3008 GTI non sarà solo una nuova versione di gamma. Sarà un manifesto: la dimostrazione che elettrico e sportività possono convivere, e che anche un SUV può provare a far battere il cuore come una GTI di un tempo.