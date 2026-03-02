Peugeot 208: addio alla cinghia maledetta, benvenuta catena

Peugeot chiude un’era travagliata con il debutto della nuova (si fa per dire) 208 con motore Turbo Benzina 100 CV, con aggiornamento in accoppiata con la sorellona 2008. Questa mossa segna l’addio definitivo alla cinghia di distribuzione in bagno d’olio, un problema cronico che ha afflitto i motori PureTech di vecchia generazione. Il nuovo tre cilindri da 74 kW rappresenta una svolta pragmatica, focalizzata su robustezza meccanica e longevità, superando i semplici adeguamenti per l’Euro 6e-bis.
L’architettura del propulsore è stata profondamente rivista. Finalmente. Al centro dell’aggiornamento, il passaggio alla catena di distribuzione a bassa manutenzione, una scelta che entusiasmerà chi percorre migliaia di chilometri e intende conservare l’auto per almeno un decennio.
Oltre a questo, il motore adotta il ciclo Miller per ottimizzare il rendimento termico attraverso fasature dedicate, massimizzando l’energia dal combustibile senza ricorrere all’elettrificazione. Aggiornamenti includono testate ridisegnate, pistoni innovativi e un turbocompressore a geometria variabile (VGT) che garantisce una risposta immediata e fluida.
Peugeot quindi mira a dimostrare che il motore endotermico puro conserva un potenziale significativo, con consumi dichiarati di 5,1 l/100 km per la 208, un dato che sfida le aspettative di efficienza in un contesto di risparmio obbligatorio.
Il model year 2026 integra anche la conformità alle normative GSRV2.2, introducendo il Driver Monitoring, una telecamera interna che monitora il conducente per rilevare segni di stanchezza, elevando gli standard di sicurezza ma aggiungendo un ulteriore strato di sorveglianza digitale nell’abitacolo.
Con un prezzo di partenza di 22.350 euro per la 208 in allestimento Style, questa versione offre un’alternativa economica, circa 3.000 euro in meno rispetto al mild hybrid, pur senza il cambio automatico.
Anche assistendo all’accelerazione verso l’elettrico, come evidenzia l’imminente e-208 GTI da 280 CV, questa motorizzazione d’ingresso riafferma la priorità alla meccanica affidabile anziché a gadget tecnologici superflui. E sono notizie tutte da apprezzare oggi come oggi.