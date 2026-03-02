Citroën nuova Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: il SUV C5 Aircross guida le corse

Il Giro d’Italia non è soltanto una corsa ciclistica. È un rito collettivo, un viaggio che attraversa montagne, borghi, città e coste, portando con sé storie, fatica, passione e orgoglio. Dal 2026, accanto alla carovana rosa ci sarà anche Citroën, nuova Auto Ufficiale delle competizioni organizzate da RCS Sport.

Citroën sarà mobility partner del Giro d’Italia e di tutte le classiche del ciclismo organizzate da RCS Sport

L’annuncio segna l’inizio di una collaborazione che partirà il 7 marzo con la Strade Bianche e accompagnerà l’intera stagione, dal Giro d’Italia al Giro E, dal Giro Women fino alle grandi classiche come Milano-Sanremo e Milano-Torino. Un calendario fitto, fatto di appuntamenti che in Italia hanno un valore che va oltre lo sport.

La partnership è stata ufficializzata a Torino, nella sede Stellantis, con la consegna simbolica di un esemplare del Citroën C5 Aircross. Un gesto formale, certo, ma anche l’immagine concreta di un marchio che si prepara a percorrere migliaia di chilometri lungo le strade italiane, al seguito dei corridori.

Per Citroën, il ciclismo non è una scelta casuale. È uno sport che si vive a bordo strada, senza biglietto, senza barriere. Passa sotto casa, nelle piazze, nei piccoli centri e nelle grandi città. È democratico, accessibile, vicino alle persone. E questa vicinanza è un valore che il marchio francese rivendica con forza.

Citroën è presente in Italia dal 1924. Da allora ha costruito un rapporto quotidiano con gli automobilisti italiani, accompagnandoli nel lavoro e nel tempo libero. Oggi può contare su oltre 190 punti vendita sul territorio. Il Giro, in fondo, racconta la stessa capillarità: attraversa l’intero Paese, tappa dopo tappa, creando un legame diretto con le comunità locali.

Al centro dell’accordo c’è il Nuovo C5 Aircross, che rappresenta la punta di diamante della gamma. Non si tratta solo di una vettura di servizio: sarà una presenza costante nella carovana, un punto di riferimento logistico e operativo. Ma anche un simbolo del rinnovamento del marchio.

Il C5 Aircross punta tutto su comfort e tecnologia. Le sospensioni con ammortizzatori idraulici progressivi e i sedili Advanced Comfort promettono una qualità di viaggio superiore, mentre il grande touchscreen Waterfall domina la plancia con un’impostazione moderna e intuitiva. L’abitacolo è ampio, accogliente, pensato per chi percorre lunghe distanze senza rinunciare alla comodità.

Non meno importante è la varietà di motorizzazioni. Per la prima volta il modello è disponibile anche in versione 100% elettrica, con due livelli di autonomia: fino a 520 km nella configurazione Comfort Range e fino a 680 km nella Long Range. Accanto a queste, restano le proposte ibride, dalla Hybrid 145 Automatic alla Plug-In Hybrid 225 Automatic. Una gamma completa che consente di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

In un evento come il Giro, che attraversa paesaggi mozzafiato e territori delicati, la sostenibilità diventa un tema centrale. La flotta messa a disposizione per RCS Sport offrirà diverse forme di elettrificazione, in linea con la transizione energetica che coinvolge l’intero settore automotive. È un messaggio chiaro: innovazione e rispetto per l’ambiente possono viaggiare insieme.

La scelta di affiancare le grandi classiche, come la storica Milano-Torino che nel 2026 celebrerà 150 anni rafforza ulteriormente il legame tra Citroën e la tradizione sportiva italiana. Il ciclismo è memoria, ma anche evoluzione. E lo stesso vale per l’automobile.

Per Citroën, questa partnership non è solo visibilità. È un modo per stare in mezzo alla gente, per condividere emozioni e fatica, per percorrere fisicamente le strade che milioni di italiani vivono ogni giorno. Il Giro d’Italia è uno spettacolo che unisce generazioni diverse, proprio come l’automobile continua a essere un elemento centrale nella vita quotidiana.

Dal 2026, dunque, la carovana rosa avrà un nuovo compagno di viaggio. E lungo ogni salita, in ogni rettilineo, tra folla e applausi, il Double Chevron accompagnerà la corsa, portando con sé un messaggio semplice: innovazione, comfort e passione possono pedalare nella stessa direzione.